رئيس (يونتاميس) يجري محادثات استباقية في جوبا قبل مفاوضات الحكومة و (الحلو)

الخرطوم 4 مايو 2021- قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان "يونيتاميس" الثلاثاء إن الُممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رئيس البعثة، فولكر بيرتس، سيتوجه إلى جوبا، هذا الأسبوع قبل الجولة القادمة من ُمحادَثات السلام الُمقَّرر إجراؤها في 25مايو بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – بزعامة عبد العزيز الحلو.

فولكر بيرتس

وأفاد بيان صحفي للبعثة تلقته "سودان تربيون" ليل الثلاثاء أن بيرتس َسيلتقي بفريق الوساطة من جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح الحلو و ُمحاورين آخرين.

وقال المسؤول الاممي " إنني أقدَّر دور الوساطة من جنوب السودان ِلتحقيق سلام عا دل وشا ِمل في السودان وتم الاعتراف بهذا الدور بالفعل ِمن مجلس الأمن في القرار 2524.

وأثني أيضاً على ُكل من الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال جناح الحلو لالتزا ِمهما، على النحو ال َمنصوص عليه في إعلان المبادئ الموقَّع في مارس، ِللُمشاركة ِبشكل بَنّاء ِلتسريع تحقيق تَسوية ِسلمية مع فوائد ملموسة للشعب السوداني.

َوقال "يحدوني الأمل في أن تشجع المرحلة القادمة من هذه المفاوضات جميع الأطراف المتبِقّية غير الموقّعة على المشاركة بُحسن نية مع السلطات السودانية ِلتحقيق سلام عا ِدل وشا مل في السودان يُعالج أسباب النزاعات الجذرية وآثارها ويشكل حكومة انتقالية أكثر تَمثيلاً في السودان تعكس َتطلعات الثورة."

وأكد بيرتس التزام بعثة الامم المتحدة بالتعاون مع الشركاء الآخرين، بدعم عملية التفاوض، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام والاتفاقيات المستقبلية، ودفع الانتقال السياسي للسودان.