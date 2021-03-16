رئيس (يونيتامس) يقف على الأوضاع في شرق السودان قبل التوجه الى جوباي

الخرطوم 16 مارس 2021- يبدأ رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية (يونيتامس) فولكر بيرتس الأربعاء جولة تستغرق يومين في ولايتي كسلا والبحر الأحمر.

فولكر بيرتس

ويعقب المسؤول الأممي رحلته الى شرق السودان بالتوجه منها مباشرة الى دولة جنوب السودان، التي يصلها بالتزامن مع الإعلان عن تواجد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي قال ان لديه مبادرة خاصة لتحقيق السلام في البلاد.

وتعمل البعثة الأممية في السودان بموجب الفصل السادس لمساعدة حكومة الانتقال في تحقيق وتنفيذ السلام والتحول الديموقراطي كما تقدم مساعدات لتعزيز حكم القانون.

وسيلتقي بيرتس في كسلا بالوالي وأعضاء حكومته، ويقف على الأوضاع في الولاية التي شهدت بعض الاضطرابات الأمنية خلال الأشهر الماضية كما تواجه تدفق اللاجئين الإثيوبيين جراء الحرب في إقليم التقراي الإثيوبي.

ويلتقي رئيس البعثة الأممية في السودان أيضًا قيادات الإدارة الأهلية وزعماء القبائل، كما يعقد اجتماعًا بمنظمات المجتمع المدني، النساء والشباب، يعقبها بزيارة لمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة كسلا ومقر برنامج الأمم المتحدة القطري بالولاية.

وفي ولاية البحر الأحمر سيجتمع بيرتس بالوالي وأعضاء حكومته صبيحة الخميس في بورتسودان، ثم يلتقي ممثلين للبني عامر والنوبة كل على حده ويتجول بعدها في الميناء للوقوف على العمل في المراسي.

ويعقد بعد ظهر نفس اليوم لقاء مع المجتمع المدني ولجان المقاومة بقاعة المحاضرات بجامعة البحر الأحمر.