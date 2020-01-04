رفع حظر التجوال بعاصمة غرب دارفور لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية

الخرطوم 4 يناير 2020 - أعلن والي غرب دارفور المكلف، اللواء ركن، عبد الخالق بدوي، السبت، إن اللجنة الأمنية بالولاية قررت رفع حظر التجوال لفتح المجال أمام المنظمات لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.

عدد من ضحايا القتال القبلي بالجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

وطبقا لبيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، تلقته "سودان تربيون"، فإن تحركات اللجنة العليا التي يقودها نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، لمعالجة أحداث مدنية الجنينة، تكللت بالنجاح، واستطاعت معالجة أكثر من 90 % من المشكلة.

وشدَّد على أن اللجنة في طريقها إلى حل المشكلة بصورة شاملة، تعيد الهدوء واستقرار الأوضاع الأمنية بمدينة الجنينة.

ونوَّه البيان إلى أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، تؤدي واجبها بصورة محايدة، بعيدا عن أي تأثيرات أي جهة رسمية أو شعبية، وجاهزة لتلقي الشكاوى بشأن الأحداث من المواطنين.

وقال الهلال الأحمر السوداني، الخميس، إن 48 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب أكثر من 200 في القتال القبلي الذي شهدته الجنينة عاصمة غرب دارفور.

لكن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" أفادت الجمعة بمقتل 65 شخصا وجرح و54 جراء الأحداث الدامية في الجنينة، كما تحدثت عن تشرد الآلاف.

وكانت الأوضاع تفاقمت على نحو "خطير"، الإثنين الماضي، بولاية غرب دارفور، عقب احتداد نزاع، اندلع الأحد، بين قبيلتين على خلفية مقتل أحد شبان القبائل العربية قرب معسكر "كريندينق" للنازحين.