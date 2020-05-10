رقم قياسي جديد لإصابات (كورونا) في السودان

تزايد اصابات كورونا في السودان

الخرطوم 10 مايو 2020- أعلنت وزارة الصحة في السودان الأحد تسجيل 201 اصابة جديدة بفايروس كورونا ليقفز اجمالي الإصابات الى 1365.

ويمثل الرقم المعلن في وقت متأخر من ليل الأحد أعلى معدل اصابات بالفايروس يتم الافصاح عنها في يوم واحد.

وأفاد التقرير اليومي لدائرة الوبائيات أنه جرى تسجيل 6 حالات وفاة بينها أربع في ولاية الخرطوم وواحدة في كل من القضارف وسنار ليرتفع عدد المتوفين بالفايروس الى 70 بينما تماثلت 30 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات التعافي الى 149 منذ بداية الجائحة.

وأوضح أن المعمل القومي أخضع 165 عينة للفحص كانت 110 منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 66.6%، كما تم فحص 175عينة في المعمل المركزي ظهرت 64 منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 36.3%، بينما فحصت 29 عينة في معمل معهد النيل الأزرق أظهرت النتائج 27 منها موجبة بنسبة 93.1%.