رويترز : حمدوك رهن الاستمرار في منصبه بتنفيذ الاتفاق السياسي الأخير

الخرطوم 1 ديسمبر 2021- نقلت وكالة (رويترز) عن مصدر مقرّب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الأخير لن يبقى في منصبه ما لم يُنفذ الاتفاق السياسي الذي أبرم مع الجيش وأعيد بموجبه إلى منصبه الذي عزل منه.

عبد الله حمدوك

وأضاف المصدر أن استمرار حمدوك في منصبه مرهون أيضا بحصوله على الدعم من الفصائل السياسية.

وبحسب مراقبين فإن هذه التصريحات ربما تكون مقدمة لتقديم رئيس الوزراء استقالته خاصة بعد أن لمس الرفض الشعبي الواسع لاتفاقه مع البرهان، علاوة على حال البطش التي تتعامل بها القوات الأمنية مع المتظاهرين بما يتنافي مع السبب الأساسي الذي برر به الاتفاق مع البرهان وهو "حقن دماء السودانيين".

وكان حمدوك خرج من الإقامة الجبرية، واستعاد منصبه بموجب الاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية رفضا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة ضد قرارات البرهان والاتفاق السياسي الموقع مع حمدوك، فقد أطلقت قوات الأمن السودانية أمس الثلاثاء قنابل الغاز المدمع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام القصر الرئاسي في الخرطوم.