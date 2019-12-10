رياك مشار يصل جوبا لبحث تنفيذ اتفاق السلام

جوبا 10 ديسمبر 2019 - وصل إلى جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، الثلاثاء، زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، لمناقشة القضايا العالقة من اتفاقية السلام مع الرئيس سلفاكير ميارديت وبقية الأطراف.

سلفا كير استقبل مشار في جوبا 20 أكتوبر 2019

وقال المتحدث باسم المعارضة، مناوا بيتر قاتكوث في تصريحات صحفية بمطار جوبا: إن مشار "وصل جوبا في زيارة تستغرق أربعة أيام لبحث ملف عدد الولايات والترتيبات الأمنية مع الرئيس كير وبقية أطراف اتفاقية السلام".

وشدد قاتكوث على أن المعارضة المسلحة لن تكون جزءا من الحكومة الانتقالية إذا لم يتم حسم قضيتي عدد الولايات وقضية الترتيبات الأمنية.

وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور رؤساء دول "إيقاد".

ونص الاتفاق على فترة ما قبل انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

لكن مرت الأشهر الثمانية دون الانتهاء من بعض تلك المهام، مثل الترتيبات الأمنية ومسألة عدد وحدود الولايات، لتتفق الأطراف مجددا، في مايو الماضي، على تمديد تلك الفترة 6 أشهر إضافية، تنتهي منتصف نوفمبر، قبل أن يتم التمديد مجددا لمدة 100 يوم إضافية.

وانزلقت دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، الى اتون حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدا قبليا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.