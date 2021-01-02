زيادة ضريبة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات في السودان لـ 40 %

الخرطوم 2 يناير 2021 -أعلنت شركات الاتصالات في السودان، عن زيادة قيمة الضريبة المضافة من 35% إلى 40%، على الرغم من عدم إجازة موازنة 2021.

شعار شركة خدمات الاتصالات السودانية "سوداتل"

واعترض وزراء على رصد مبالغ مالية كبيرة في الموازنة لقطاع الأمن والدفاع، الأمر الذي قاد لعرقلة إجازتها من مجلس الوزراء قبل نهاية العام المالي كما درجت العادة.

وقالت شركات الاتصالات في رسائل لمشتركيها، أطلعت عليها "سودان تربيون"، السبت: "بناءًا على توجيهات جهاز تنظيم الاتصالات، فقد تم تغيير ضريبة القيمة المضافة من 35% إلى 40%".

وأشارت إلى أن هذه الزيادة تسري اعتبارًا من يناير الجاري.

وقال سكان إن شركة الكهرباء ضاعفت الأسعار لقرابة 500% في جميع القطاعات السكنية والصناعية والاستثمارية.

وتأتي هذه الزيادات على الرغم من عدم تمرير مجلس الوزراء موازنة 2021، إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازتها في صورتها النهائية.

ومنحت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، سُلطات المجلس التشريعي إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء، وذلك إلى حين تشكيله.