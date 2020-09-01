سرقة لوحات من غرفة التحكم بتلفزيون السودان قبل ساعات من بث مراسم توقيع اتفاق السلام

الخرطوم 1 سبتمبر 2020- سطا مجهولون على لوحات استقبال وبث وتوزيع الصورة في تلفزيون السودان القومي مساء الأحد الماضي عشية تحضيرات كانت مبذولة لنقل مراسم توقيع اتفاق السلام من مدينة جوبا.

شعار تلفزيون السودان

وقال المدير العام للتلفزيون لقمان أحمد في بيان تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء إن تلفزيون السودان "تعرض لعملية تخريبية كبرى في الفترة بين الساعة العاشرة مساء الأحد والساعة السابعة والنصف صباح الإثنين الحادي والثلاثين من أغسطس ".

وشرح أن التخريب تمثل في "سحب ست لوحات استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت من غرفة التحكم الرئيسية للتلفزيون مما شل ودمر قدرة التلفزيون على استقبال وتوزيع وبث الصورة والصوت".

وتبلغ قيمة اللوحات المسروقة 15 ألف دولار وهي طبقا للقمان غير قابلة للبيع لأنها تصلح للعمل فقط في غرفة التحكم الرئيسية لتلفزيون السودان.

وقال المدير العام إن إدارة التلفزيون اتخذت عدة من إجراءات ادارية كما فتحت بلاغا جنائيا لدى شرطة أم درمان حيث تجرى إدارة المباحث الجنائية تحقيقات مكثفة حول الحادث.

وأوضح لقمان انه حتى صباح الاثنين لم تكن غرفة التحكم الرئيسية في التلفزيون قادرة على الاستقبال والتوزيع والبث وبالتالي غير قادرة على نقل مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا.

وأفاد أن مهندسي التلفزة وتقانة المعلومات بذلوا جهوداً جبارة لجلب لوحات بديلة تم تركيبها ومحاولة إحياء غرفة التحكم وتمكنوا من إنجاز ذلك قبيل بدء مراسم توقيع اتفاق السلام من جوبا لينجح التلفزيون في نقل حفل التوقيع حيث كانت شاشته المصدر الوحيد لنقل الحدث لكل القنوات السودانية والعربية.