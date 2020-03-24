 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 24 آذار (مارس) 2020

سريان حظر التجوال في السودان وسط انعدام المواصلات العامة والخبز

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 62 كيلوبايت
مخاوف من تسبب أزمة المواصلات في هزيمة حظر التجوال

الخرطوم 24 مارس 2020 -دخل حظر التجوال الجزئي الذي فرضته السُلطات السودانية بسبب المخاوف من تفشي فايروس "كوررنا"، حيز التنفيذ، مساء الثلاثاء لكن أعدادا كبيرة من السودانيين في العاصمة الخرطوم واجه صعوبة في تطبيقه بسبب انعدام المواصلات العامة وشح الخبز.

والاثنين، فرض مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُلطة أمنية في البلاد، حظر تجوال جزئي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحًا، كإجراء احترازي للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأعلن السودان، الثلاثاء، عن حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى ثلاثة، توفيت احداها قبل نحو أسبوعين.

ورصدت "سودان تربيون"، ليل الثلاثاء ومع دخول الساعة الثامنة الموعد المقرر لبدء الحظر تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في محطات المواصلات العامة بحثا عن مركبات تقلهم الى مناطق السكن، كما تراص العشرات أمام عدد من المخابز غير ابهين بموعد الحظر أملا في الحصول على قطع من الخبز الذي تستمر أزمته منذ أسابيع.

ومع ذلك اعتبر مراقبون مستوى التقيد بالحظر في وضعه العام "جيد" خاصة بالولايات التي بدت غالب شوارع مدنها الرئيسية خالية من المارة.

وأفاد شهود عيان "سودان تربيون" أن عددا من المطاعم ومحلات المواد الغذائية بالخرطوم ظلت مفتوحة حتى بعد ساعات من دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

وأقرت حكومة السودان حزمة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تفشي الفايروس المميت، من بينها تعليق الدراسة في كافة المستويات، ومنع التجمهرات.

كما أمرت بوقف البصات السفرية التي تقل المواطنين من العاصمة إلى الولايات اعتبارا من الخميس المقبل.

جهود شعبية

وفي غضون ذلك شكل متطوعون غرفة طوارئ لمد الأسر المتضررة من حظر التجوال بمواد غذائية.

وقال المتطوع وليد عجبنا، لـ "سودان تربيون"، الثلاثاء: "تهدف الغرفة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن حظر التجوال للأسر’.

وأشار إلى أنهم يعملون مع منظمات ومبادرات محلية، لدعم القطاع الطبي، مع توفير مواد غذائية لكل أسرة متضررة من الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها الحكومة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تغريدات منّاع!! 2020-03-24 21:17:04 بقلم: خالد التيجاني النور (1) قبل أن يجف مداد هذه الزاوية التي أشرنا فيها المرة السابقة إلى حمى التصريحات وحرب البيانات المتبادلة بين المسؤولين في القوى السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي يشي بحدوث (...)

بين الشعب وأعدائه 2020-03-23 15:50:25 بقلم : محمد عتيق يرتبك المراقب للساحة السياسية في السودان أمام سيل البيانات والبيانات المضادة ، التصريحات والتصريحات المناقضة التي تمور في أنحائها ، ثم بدعوات التظاهر والتظاهرات الفعلية التي تجري في ساحاتها وشوارعها .. (...)

طريق مسدود، فما البديل؟ 2020-03-22 18:12:20 بقلم : خالد التجاني النور (1) تزايدت في الآونة الأخيرة على نحو مثير للقلق حمى التصريحات وحرب البيانات بين مكونات قوى الحرية والتغيير في قضايا شتى ازدحمت بها الأسافير المفتوحة على مصاريعها لتلقفها على عجل دون أن يُتاح (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.