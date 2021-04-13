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سر الختم: اتفاق على منح مساري الشمال والوسط 30% من الثروة

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الوساطة تسعى معالجة "اختلالات" في اتفاق السلام السوداني

الخرطوم 13 أبريل 2021 - قال رئيس مسار الشمال في اتفاق السلام السوداني، إن الحكومة وافقت على منح مساري الشمال والوسط 30% من الثروة القومية في الولايات.

وأبلغ محمد سيد أحمد سر الختم، "سودان تربيون"، الثلاثاء أن: "الحكومة وافقت على منح مساري الوسط والشمال 30% من الثروة القومية".

وتوقع سيد أحمد الذي يرأس أيضًا كيان الشمال، توقيع الاتفاق بصورة رسمية بين الحكومة وقادة المسارين خلال الأيام المقبلة.

وكان مقرر فريق الوساطة الجنوب سودانية ضيو مطوك تحدث الثلاثاء عن وجود بعض الاختلالات في وثيقة جوبا، وأفاد انهم وصلوا الخرطوم لمعالجتها ومناقشة تقسيم الثروة بمسار الشمال والوسط.

واجتمع فريق الوساطة مع قادة مساري الشمال محمد سيد أحمد ومحمد بنداك، إضافة إلى رئيس مسار الوسط التوم هجو.

وقال مطوك عقب الاجتماع “جلسنا مع الطرف الحكومي والمسارين وطرحنا بعض الأفكار التي يمكن ان تعالج الاختلال الموجود في ملف الثروة ".

وكانت اللجنة العليا المعنية بتنفيذ اتفاق السلام، شكلت لجنة بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا لمعالجة اختلالات مساري الوسط والشمال.

وينتظر بحسب اتفاق السلام الموقع في جوبا عقد مؤتمر عام لتقاسم الموارد في كل السودان، لكن المؤتمر لم يلتئم برغم مرور أكثر من 6 أشهر على الاتفاق.

واتخذت المفاوضات التي جرت بين الحكومة والجبهة الثورية منهجية المسارات، وهي شمال ووسط وشرق السودان، إضافة إلى دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).



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