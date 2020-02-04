سفارة السودان ببكين تخطر الطلاب السودانيين بالاستعداد للإجلاء

الخرطوم 4 فبراير 2020 – أبلغت السفارة السودانية في العاصمة الصينية، الطلاب الدارسين بمقاطعة "خوبي" ومدينة، "ووهان" على وجه التحديد، بالاستعداد للمغادرة في أعقاب إصدار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بإخلاء كافة السودانيين من المدينة بعد تفشي فايرس "كورونا" القاتل.
- مقر وزارة الخارجية السودانية
وأكدت السفارة في بيان تلقته "سودان تربيون"، أن وزارة الخارجية السودانية، شرعت بالتنسيق مع السفارة في بكين في تنفيذ التعليمات بصورة فورية، والعمل حاليا على إنجاز المعاملات اللازمة من السلطات الصينية لتسهيل الإجلاء في أقصر وقت ممكن.
ودعت السفارة رابطة الطلاب السودانيين بمدينة ووهان والطلاب كأفراد الإسراع في استكمال إعداد القوائم للمسافرين مفصلة بالاسم، الجنس، رقم الجواز، رقم الهاتف، العنوان، ومراجعتها بدقة تفاديا لأي أخطاء قد تسبب في تأخر عملية الإجلاء وتسليمها للسفارة في أقرب وقت ممكن لإحالتها للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
ونبهت السفارة إلى أنه ينبغي على جميع الطلاب التأكد من توفيق أوضاعهم الهجرية مع جامعاتهم قبل مغادرتهم لضمان عودتهم بعد انجلاء الأزمة الحالية دون تعقيدات.
وشددت على جميع الطلاب المقيمين بمدينة ووهان بضرورة ترتيب أوضاعهم الخاصة والاستعداد للمغادرة خلال أقرب وقت ممكن والتنسيق مع روابط الطلاب بمقاطعة "خوبي" بشأن تحديد نقاط التجمع تمهيدا لنقلهم للمطار.
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