سفير بريطانيا الجديد يباشر مهامه رسميا في الخرطوم

- السفير البريطاني باشر مهامه بلقاء وزيرة الخارجية..الأحد 3 أكتوبر 2021
الخرطوم 3 أكتوبر 2021 -قالت بريطانيا إنها عيّنت جايلز ليفر سفيرًا في الخرطوم حيث تولى مهامه الأحد، خلفًا لعرفان صديق.
وفي يناير 2021، طلب صديق من بلاده إنهاء ابتعاثه إلى السودان متعللا بظروف أسرية قاهرة، وذلك قبل انتهاء فترة عمله.
وقالت المملكة المتحدة في 8 مارس الفائت، إن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي تولي مهام سفارتها في الخرطوم إلى حين اختيار السفير الجديد.
وقالت سفارة لندن بالخرطوم، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ "تم تعيين جايلز ليفر في منصب سفير جلالة الملكة بالسفارة البريطانية في الخرطوم".
وأشارت إلى أن حايلز تسلم مهام عمله اليوم الأحد.
وتولي جايلز مناصب دبلوماسية عديدة قبل تعيينه سفيرًا في السودان، من ضمنها سفير بريطانيا في فيتنام ونائب سفير لندن في كابول، كما عمل أيضًا في نيجيريا والعراق واليابان.
وقدم السفير البريطاني نُسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية مريم الصادق حسب تصريح صحفي صادر عن الوزارة الاحد.
وأكدت الوزيرة على متانة العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة المتحدة، معربة عن رغبة السودان في تطوير العلاقات، خاصة في ظل هذه المرحلة الجديدة والمهمة التي يمر بها من تاريخه، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مختلف المجالات بما فيها مجالات التدريب المهني والفني وتدريب الدبلوماسيين السودانيين خاصة في مجال حقوق الانسان.
وأعرب جايلز عن استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب عبر حوار استراتيجي بناء يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى درجة الشراكة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم خدمات للسودان في مجال التدريب المهني بما فيه تدريب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.
أخر الآراءالجيلُ أقوى ، والحُلمُ أكبر 2021-10-03 17:12:46 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق في مهرجان أبو تمام بمدينة الموصل العراقية عام ١٩٧١ ، فوجئ مئات الشعراء والنقاد والجمهور الحاضرين برجلٍ أعمى ، رث المظهر والثياب ، يعتلي المنبر ، فاعتقدوا انه متشاعر وأنها فرصتهم للأحاديث (...)
قطع الشعب قول كل كافر به 2021-10-01 00:25:12 بقلم : أمير بابكر عبدالله جيناك يا وطن كداري ما جيناك بي ترحال جيناك يا الحبيب سداري فاطرين من جيوبنا حلال أهزوجة الثورة التي لخصت كل شيء اليوم.. كل شيء، وقطعت دابر كل قول أو فعل يريد بهذا الوطن أن يرجع القهقري إلى (...)
الثورة لمن يفلحها 2021-09-30 03:26:54 تظاهرة الخميس لماذا تُقرع الأجراس؟ ياسر عرمان (1) عقلي وروحي لا يزالان يسكنان في الستينيات من القرن الماضي، وأحياناً مع عبد الفضيل الماظ عند معركة النهر، وربما في كربلاء في محبّة المظلومين والعاشقين والفقراء، ولا يزالً (...)
المزيد