سفير بريطانيا الجديد يباشر مهامه رسميا في الخرطوم

السفير البريطاني باشر مهامه بلقاء وزيرة الخارجية..الأحد 3 أكتوبر 2021

الخرطوم 3 أكتوبر 2021 -قالت بريطانيا إنها عيّنت جايلز ليفر سفيرًا في الخرطوم حيث تولى مهامه الأحد، خلفًا لعرفان صديق.

وفي يناير 2021، طلب صديق من بلاده إنهاء ابتعاثه إلى السودان متعللا بظروف أسرية قاهرة، وذلك قبل انتهاء فترة عمله.

وقالت المملكة المتحدة في 8 مارس الفائت، إن مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي والبحر الأحمر جوليان رايلي تولي مهام سفارتها في الخرطوم إلى حين اختيار السفير الجديد.

وقالت سفارة لندن بالخرطوم، في تعميم صحفي، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ "تم تعيين جايلز ليفر في منصب سفير جلالة الملكة بالسفارة البريطانية في الخرطوم".

وأشارت إلى أن حايلز تسلم مهام عمله اليوم الأحد.

وتولي جايلز مناصب دبلوماسية عديدة قبل تعيينه سفيرًا في السودان، من ضمنها سفير بريطانيا في فيتنام ونائب سفير لندن في كابول، كما عمل أيضًا في نيجيريا والعراق واليابان.

وقدم السفير البريطاني نُسخة من أوراق اعتماده لوزيرة الخارجية مريم الصادق حسب تصريح صحفي صادر عن الوزارة الاحد.

وأكدت الوزيرة على متانة العلاقات الثنائية بين السودان والمملكة المتحدة، معربة عن رغبة السودان في تطوير العلاقات، خاصة في ظل هذه المرحلة الجديدة والمهمة التي يمر بها من تاريخه، والاستفادة من الخبرات البريطانية في مختلف المجالات بما فيها مجالات التدريب المهني والفني وتدريب الدبلوماسيين السودانيين خاصة في مجال حقوق الانسان.

وأعرب جايلز عن استعداد المملكة المتحدة لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب عبر حوار استراتيجي بناء يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى درجة الشراكة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم خدمات للسودان في مجال التدريب المهني بما فيه تدريب الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.