سقوط مروحية عسكرية في النيل الأبيض جنوب العاصمة السودانية

قوات عسكرية في مكان سقوط المروحية بضاحية الشقيلاب .. (سونا)

الخرطوم 7 سبتمبر 2021- نقلت وكالة السودان للأنباء عن شهود عيان سقوط طائرة عسكرية داخل المياه الممتدة للنيل الابيض في الثالثة من بعد ظهر الأربعاء.

ووقع الحادث في منطقة الشقيلاب جنوب العاصمة الخرطوم لكن لم تعلن أي جهة عسكرية النبأ رسميا.

وطبقا لمراسل وكالة السودان للأنباء في المنطقة فإن شهود العيان من سكان المنطقة أكدوا ان قوة عسكرية هرعت الى مكان الحادث بقيادة العميد شرطة محمد الأمين مدير شرطة محلية جيل أولياء ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد الا انه لم يتم حتى الان تحديد موقع الطائرة.

ويقول شهود العيان ان قوات الدفاع المدني وجنود بزي البحرية السودانية وصلوا الي موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الامنية الأخرى ومنعت دخول المواطنين الى محيط المكان.

وأفاد سكان المنطقة انهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي ولا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها، فيما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة.

ونقل التلفزيون العربي عن مصادر بالجيش السوداني أن الطائرة العسكرية سقطت بالنيل الأبيض بعد ان كانت في طريقها من تدريب عسكري وعلى متنها ثلاثة من أفراد الطاقم مازال البحث جاريا عنهم.

ولم تحدد السلطات السودانية بعد الأسباب وراء سقوط الطائرة.