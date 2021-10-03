سكان غاضبون يحتلون مباني محلية حلفا الجديدة ويغلقون طرقاًً حيوية

يغلق أهالي حي الثورة الطرق ويسيطرون على مباني محلية حلفا الجديدة صورة لـ(سودان تربيون)

حلفا الجديدة 3 أكتوبر 2021 ـ احتل أهالي غاضبون من سكان حي الثورة بحلفا الجديدة الواقعة في ولاية كسلا شرقي السودان مباني المحلية بعد إغلاقهم عدد من الطرق على مدى أربعة أيام.

ويحتج الأهالي على منح المحلية وسلطات الأراضي عددا من القطع السكنية والمواقع المميزة لتجار ومستثمرين برغم مطالبة السكان بتخصيصها لإقامة مرافق خدمية.

وقال منصور شرف الدين من لجان المقاومة بحي الثورة لسودان تربيون إنهم دفعوا في وقت سابق بمذكرة لسلطات الأراضي ووالي كسلا السابق تطالب بتخصيص عدد من القطع والمواقع المميزة داخل الحي لإقامة مدارس ومركز صحي ومسجد الا انهم تفاجأوا بتصديق القطع والمواقع المميزة داخل الحي في مربعات 24 ومربع 1 و2 و3 ومنحها لعدد من التجار والمستثمرين.

وأشار الى أن هذه الخطوة اضطرتهم لاحتلال المحلية وإغلاق الطرق بع تلمسهم حالة من اللامبالاة وسط قادة الحكومة المحلية وأكد تمسكهم بالاعتصام واحتلال المحلية لحين استعادة الأراضي والقطع السكنية.

واثرت عملية اغلاق الطرق على حركة البصات السفرية التي اضطرت للبحث عن طرق بديلة للوصول الى الخرطوم ما أدى لزيادة ساعات السفر الى نحو عشر ساعات بدلا عن سبعة.