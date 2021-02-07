 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 7 شباط (فبراير) 2021

(سكوتر) ..خدمة التوصيل بالدراجات النارية في الخرطوم تخفف من أزمة المواصلات

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 105.2 كيلوبايت
اسهم "سكوتر" في التخفيف من أزمة المواصلات بالخرطوم ..صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم7 يناير 2021 – خفف تطبيق "سكوتر"، لخدمة التوصيل الركاب بالدراجات النارية، من أزمة المواصلات في العاصمة السودانية الخرطوم، التي تعاني على الدوام من انعدام المركبات في خطوط النقل الرئيسية بما يفاقم معاناة الالاف يومياً.

وتعد خدمة التوصيل بالدراجات النارية للأشخاص والاغراض الأولى من نوعها بعد أن عرف السودان مؤخرا استخدام تطبيقات النقل بالسيارات عبر الهاتف حيث تعمل نحو أربع شركات في العاصمة الخرطوم.

وبدأت أول رحلة لخدمة الركاب عبر تطبيق "سكوتر" في 23 نوفمبر 2020، ليكمل في أقل من شهرين ونصف الشهر 10 آلاف رحلة، وفقًا لحديث المدير العام للمشروع حسام إبراهيم.

وقال حسام، لـ “سودان تربيون": "نعمل على توسيع وتطوير الخدمات التي يُقدمها مشروع سكوتر، والتي من بينها تمليك الشباب دراجات نارية للعمل بها داخل العاصمة الخرطوم".

وأشار إلى أن المشروع بدأ في تدريب النساء على قيادة الدراجات النارية للعمل في خدمة توصيل الركاب، متوقعًا دخولهن إلى الخدمة في غضون أسبوع.

ويُعد تدريب النساء على قيادة الدرجة النارية أكبر تحدٍ يمكن أن يواجه المشروع، نظرًا لطبيعة المجتمع السوداني الذي يتحفظ غالبه على قيادة النساء للدراجات النارية.

وأكد حسام على أن النساء هن أقل الفئات طلبًا لخدمات سكوتر، موضحًا أن عدد الرحلات المكتملة التي وصلت إلى 10 آلاف، بينها حوالي 25% فقط طلبتها النساء.

وقال علي مالك الموظف في شركة خاصة، إنه اعتاد على طلب خدمة سكوتر، لرخص ثمنها مقارنة بخدمات التراحيل الأخرى الخاصة، كما إنها سريعة وتوصل إلى الجهة الراغب فيها بأسرع وقت.

وأشار حسام إبراهيم إلى خدمة سكوتر تُعتبر أقل سعراً بنسبة 40% من أي خدمة ترحيل أخرى داخل العاصمة الخرطوم.

وعن أبرز التحديات التي تواجهه المشروع، قال حسام إن كسر حاجز الخوف بين العميل وكابتن الدراجة النارية وتغيير الصورة النمطية لقياداتها، هي التحديات التي قال إنه يمكن التغلب عليها بسهولة عبر قاعدة العملاء، مؤكدًا أنهم استطاعوا جذب عملاء كُثر.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الوصفة الملغومة 2021-02-06 23:52:33 بقلم : خالد التيجاني النور (1) في 28 يناير 2021 نشر صندوق النقد الدولي على موقعه مقالاً بالغ الأهمية، اشترك في كتابه أربعة من كبار الاقتصاديين في الصندوق على رأسهم فيتور غاسبار مدير إدارة شؤون المالية العامة بالصندوق، (...)

التسوية السياسية الفريضة الغائبة وحياة الإمام (5 – 6) 2021-02-02 23:30:49 بقلم : ياسر عرمان (1) بعد ثورة ديسمبر لا نريدُ ثورةً أخرى، ولا انقلاباً آخر، نريدُ تسويةً سياسيةً تفتحُ الطريق نحو بناءِ سودانٍ جديد. (2) الإمام الصادق أطول السياسيين باعاً في تقلُّبات وصراعات الحياة السياسية (...)

كوهين والبرهان ضد الارهاب !! 2021-01-31 19:10:38 بقلم : محمد عتيق المخاطر التي انتصبت أمام ثورة ديسمبر ٢٠١٨ تؤكد أنها بالفعل ، وضمن علامات ومعطيات أخرى ، من الثورات العملاقة ، ذلك أن التحديات أمام حركات التغيير الكبرى في التاريخ تتناسب وتتسق معها في القوة والحجم ، (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.