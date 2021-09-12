سلسلة حرائق تقضي على ألفي نخلة في شمال السودان

الخرطوم 12 سبتمبر 2021 ـ أحتوت قوة من إدارة الدفاع المدني حريق أتلف أكثر من ألفي شجرة نخيل بثلاث مناطق في الولاية الشمالية بالسودان ضمن سلسلة حرائق غير معروفة السبب.

تكرار حرائق أشجار النخيل في الولاية الشمالية يثير الشكوك

وظلت مناطق واسعة في الولاية الشمالية تتعرض لحرائق بصورة متكررة، دون أن تتوصل السُّلطات إلى أسباب اندلاع النيران.

وقالت وكالة السودان للأنباء، الأحد؛ إن "قوة من إدارة شرطة الدفاع سيطرت على الحريق الذي اندلع في أشجار نخيل جزيرة بنا بمحلية دنقلا بعد أن خلف خسائر قدرها 1800 نخلة".

وأشارت إلى أن هذه القوة أخمدت حريق ثانٍ تعرضت أشجار النخيل في منطقة كودي التابعة لمحلية البرقيق بعد أن قضى على 106 نخلات.

وقالت الوكالة الرسمية إن قوة الدفاع المدني سيطرت على حريق ثالث بمنطقة السليم بعد أن أتلف 42 نخلة.

وتحدثت الوكالة عن أن هذه الحرائق اندلعت في يوم واحد، دون أن تُقدم مؤسسات الدولة تفسير عن أسباب الحرائق وتزامنها.

وتُعد ولايتي الشمالية ونهر النيل الوحيدتين اللتين تنتجان التمور في السودان.