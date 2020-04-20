 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 20 نيسان (أبريل) 2020

سلطات الخرطوم تشدد الإجراءات لمنع التجمعات في محطات الوقود وتحد من التصاريح

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 40.5 كيلوبايت
تكدس مستمر في محطات الوقود بالخرطوم .. صورة لـ(سودان تربيون)

الخرطوم 20 أبريل 2020- قررت سلطات حكومة الخرطوم تشديد الإجراءات للحد من تفشي جائحة كورونا في أعقاب تزايد حالات الإصابة وتساهل المواطنين في التعامل مع حظر التجوال الشامل.

واعلنت غرفة عمليات تدابير مواجهة كورونا بولاية الخرطوم، ايقاف استخراج مزيد من تصاريح المرور لتقليل الحركة عقب الاعلان عن زيادة الإصابات بالمرض.

وسجل السودان الاثنين 26 حالة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد الى 92 بينها 12 حالة وفاة.

واتفقت الغرفة طبقا لبيان صادر عنها تلقته "سودان تربيون"، على تدابير لمنع تزويد محطات الوقود واغلاقها بشكل كامل منعا تكدس السيارات.

ووجهت اللجنة في اجتماعها الدوري المنعقد الاثنين برئاسة أمين عام حكومة الولاية، محمد مصطفى قسم الله، المحليات برفع تقرير عاجل عن موقف توزيع الغاز بالميادين.

كما أمَّن الاجتماع على قرار حظر عمل بائعات الشاي، وتكثيف العمل لإغلاق جميع المحلات غير المستثناة، كما أمنت اللجنة على أن يقتصر التزود بالوقود للعربات العاملة في ترحيل دقيق الخبز وعربات النفايات والعاملة في الطوارئ الصحية.

وبدأ في العاصمة الخرطوم، السبت، حظر تجوال كامل لمواجهة فايروس كورونا، لكن التجمعات في الأسواق والمحلات التجارية، مع انتظام صفوف الخبز والوقود ما زالت موجودة بدرجات متفاوتة.

إيقاف العمل بالمصارف

وفي غضون ذلك أعلن بنك السودان المركزي إيقاف البنوك لتعاملاتها المباشرة مع الجمهور في أعقاب ازدياد العدوى بالمرض القاتل.

وكان بنك السودان أعلن في وقت سابق مباشرة المصارف العمل لمدة ساعتين في اليوم لكن تجمع المصرفيين اعترض في بيان السبت على القرار قائلا إنه يشكل خطورة على العاملين في القطاع بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين بكورونا.

وبحسب بيان صدر عن إعلام البنك المركزي فانه " تقرر إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل اعتبارا من يوم الثلاثاء".

وعزا الخطوة الى التماشي مع توجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى كورونا، وبعد تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي.

وأضاف "ستستمر المصارف في صيانة وتغذية الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني وإلى حين إشعار آخر".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

على إيقاع "المصفوفة" 2020-04-19 21:45:26 بقلم : محمد عتيق جاء في ختام المقال السابق من هذا الباب "... *هي إشارات متناثرة تحاول التأكيد على حقيقة أنه لا تراجع وأن الثورة ماضية نحو غاياتها* ، وأن عنفوانها سيمضي متصاعداً ، قادراً *على تجاوز الأخطاء* و *جوانب (...)

الترامبية المستجدة فى عصر جائحة الكرونا !. 2020-04-15 15:57:25 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com فى الوقت الذى تتضافر فيه جهود العالم لمواجهة جائحة الكرونا، بدعم الأنظمة الصحية العالمية والوطنية، ورفع درجة الحيطة والحذر والتعاون والتضامن العالمى للوقوف الجماعى فى وجه الجائحة، (...)

فاروق أبو عيسي...حزن مستحق 2020-04-14 17:30:32 بقلم: حاتم السر قال تعالي: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ» (الأعراف/ 34). سبحان الله قبل لحظات كان مقبلا على الدنيا كل الدنيا وفجأة وبدون سابق انذار (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.