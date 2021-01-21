سلطات الخرطوم تعدل طرق بيع الخبز واتهامات للحكومة بـ “تعويم الأوزان"

الخرطوم 21 يناير 2021- قررت سلطات ولاية الخرطوم تنظيم اوزان وأسعار الخبز المدعوم، بعد أن شهدت عدد من مناطق الولاية خلال الأيام الماضية تظاهرات منددة بشحه وارتفاع أسعاره التجارية إلى 20 َو25جنيها للقطعة الواحدة، ورأى تجمع المخابز في الخطوة "تعويما لأوزان الخبز".

تفاقم أزمة الخبز ومواطنون يمضون ساعات طوال أمام المخابز

وعلى مدى أيام أغلقت عشرات المخابز العاملة بالدقيق المدعوم أبوابها احتجاجا على ارتفاع تكلفة الإنتاج.

وحددت سلطات الولاية بموجب القرار الذي صدر الخميس إنتاج وتوزيع الخبز المدعوم بوحدة "الكيلو" وذلك في بادرة غير مسبوقة بدلا عن القطعة على أن يباع الكيلو بخمسين جنيهاً.

وحظر القرار على الكافتيريات والمطاعم العمل بالخبز المدعوم، وحدد عقوبة مخالفة القرار بسحب الرخصة التجارية وتوزيع حصة المخبز المتوقف عن العمل للمخابز العاملة.

وأقرت سلطات الولاية بالارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الإنتاج من وقود وكهرباء وعمالة وغيرها من المدخلات إضافة لتكاليف الترحيل رغما عن استمرار دعم الدولة للدقيق.

بدوره قال المتحدث باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة في حديثه لـ سودان تربيون أن القرار يمثل تعويما لأوزان الخبز مبديا استغرابه لإصدار سلطات الولاية لذلك القرار.

وأوضح انه كلما كانت قطع الخبز كبيرة كلما زادت التكلفة على أصحاب المخابز متسائلا هل لدى المواطن المقدرة أيضا على شراء قطعتين من الخبز ب 50جنيها.

وأضاف " القرار سيفاقم من تكلفة الإنتاج على أصحاب المخابز وانهم لا يستطيعون العمل بتلك الطريقة".