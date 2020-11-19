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سلطات الخرطوم تفرض حظرا للتجوال بإحدى مناطق شرق النيل لمنع اشتباكات قبلية

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الخرطوم 19 نوفمبر 2020- قررت سلطات ولاية الخرطوم فرض حظر للتجوال بمنطقة "أبودليق" الواقعة بمحلية شرق النيل في محاولة منها لمنع اشتباكات قبلية بين الكواهلة والبطاحين.

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ايمن خالد والي ولاية الخرطوم

والغت سلطات الولاية كذلك احتفال تدشين نظارة للكواهلة بأبودليق كان مقرراً السبت المقبل، بينما نفى مكتب عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" ما اثيرعن مشاركته في تنصيب الناظر الجديد.

وبحسب مصادر موثوقة فإن الأزمة بدأت في الظهور قبل نحو عام حين أعلن الكواهلة عزمهم إنشاء نظارة في منطقة "أبو دليق" لكن الخطوة وجدت معارضة قوية من البطاحين الذين يقولون انهم استضافوا الكواهلة القادمين في الأساس من ولاية شمال كردفان حيث موطنهم الأصلي.

ولفتت المصادر التي تحدثت لـ “سودان تربيون" الى وجود تداخل اجتماعي قوي بين القبيلتين لكن التوترات المستمرة منذ عدة أشهر القت بظلال سالبة على الأوضاع في البلدة.

وأوضحت أن الإعلان عن عزم الكواهلة انشاء النظارة بعد أشهر من هدوء الأوضاع إثر تدخل وساطات عديدة، أشعل الموقف من جديد وبدأت كلا القبيلتين في حشد مناصريها استعدادا ليوم تنصيب الناظر الجديد والمحدد السبت المقبل.

ومع نذر نشوب نزاع قوي، تدخلت حكومة الخرطوم باتخاذ إجراءات أمنية بينها الغاء الاحتفال وفرض حظر للتجوال للحيلولة دون تفجر الموقف.

وأشار والي الخرطوم أيمن خالد في بيان الخميس الى أن قراره استند على قانون الحكم المحلي القاضي بمنع قيام الإدارات الأهلية بولاية الخرطوم وكذلك قرار وزير الحكم المحلي الصادر في 6 يناير الماضي بإلغاء كافة البطاقات الخاص بالإدارة الأهلية إلى حين الترتيب وتقنين أوضاعها عبر قانون ينظم عملها.

وأضاف " استناداً على قرار لجنة أمن الولاية القاضي بإلغاء احتفال تدشين نظارة أهلية بأبو دليق نؤكد نفاذ هذا القرار وإلغاء الاحتفال المدعو له من البعض بتأريخ 21 نوفمبر حفاظا على السلم والأمن الاجتماعي بالولاية وسلامة مواطنيها".

وتضمن قرار الوالي حظر التجوال في أبو دليق اعتباراً من الخميس الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة، على أن يكون الحظر املا يوم السبت من السادسة صباحا حتى صباح الأحد

وأضاف القرار "يستمر الحظر من يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر حتى السبت الذي يليه من الرابعة عصراً وحتى السابعة صباحاً"



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