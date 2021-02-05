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سلطات القضارف تغلق سوق المدينة بعد يومين من الاحتجاجات

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مظاهرات لليوم الثاني في مدينة القضارف ـ 4 فبراير 2021 ـ صورة من منصات التواصل الاجتماعي

القضارف 5 فبراير 2021 ـ قررت السلطات بمدينة القضارف، 412 كلم شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، إغلاق سوق المدنية الرئيسي بعد يومين من أعمال النهب التي طالته جراء احتجاجات شهدتها المدينة.

وطبقا لتعميم أصدره أبو القاسم عبد الصمد المدير التنفيذي لبلدية القضارف ورئيس لجنة الأمن فإنه تقرر إغلاق سوق القضارف ابتداءا من يم الأحد وحتى يوم الجمعة القادم.

وأمر المسؤول الأجهزة الأمنية بوضع الأمر موضع التنفيذ وذلك لإحتواء الظواهر السالبة بالسوق.

وخلال يومي الأربعاء الخميس الماضيين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين عمدوا إلى تنفيذ عمليات حرق ونهب في مدينة القضارف، رافقت احتجاجات لطلاب المدارس على ارتفاع أسعار الخبز والمواصلات.

في الإثناء دعت اللجنة التنفيذية لمزارعي ولاية القضارف جميع المزارعين في محليات الولاية للمشاركة في حشد جماهيري صباح الأحد المقبل من أجل ما اسمته "رد الاعتبار" واسترداد كافة حقوق المزارعين.

ويحتج مزارعون على فرض رسوم لتجديد المشاريع الزراعية بواقع 116 ألف جنيه للمشروع الزراعي مساحة ألف فدان.

وطبقا لرئيس اللجنة التنفيذية للمزارعين بالقضارف ياسر علي الصعب لسودان تربيون في وقت سابق فإن المزارعين سيغلقون مدخل المدينة وبورصة أسواق محاصيل القضارف.



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