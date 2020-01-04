سلطات جنوب السودان تفرج عن ناشط سياسي بعد عفو رئاسي

الخرطوم 4 يناير 2020- أخلت سلطات جنوب السودان، السبت، سبيل الناشط السياسي البارز بيتر بيار أجاك، بمقتضى عفو رئاسي.

يتر بيار أجاك خلال صورة التقطت في ابريل 2018 (سودان تربيون)

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأميركية أن بيتر أجاك -وهو اختصاصي في الاقتصاد -سيعود لممارسة عمله في إطار هذا العفو، الذي يهدف إلى دفع مسيرة السلام في جنوب السودان إلى الأمام بعد سنوات من الحرب الأهلية.

وأشارت الشبكة، إلى أن حكومة جنوب السودان تسعى إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمقتضى اتفاق السلام الموقع في سبتمبر 2018 وإنهاء الحرب الأهلية التي دامت نحو خمسة أعوام وأدت إلى مصرع قرابة 400 ألف شخص.

وكانت السلطات في جنوب السودان، ألقت القبض على أجاك عام 2018 وحكم عليه بتهمة التحريض على العنف وزعزعة السلام بسبب مقابلات أجراها بيار مع وسائل الإعلام خلال المواجهة بين السجناء والحراس في مقر جهاز الأمن الوطني في 7 أكتوبر 2018.

والى جانب بيار حُكم أيضا على رجل الأعمال، كيربينو أغوك ول، بتهمة تهديد الأمن القومي للدولة. كما حكمت المحكمة على خمسة أشخاص آخرين بالسجن خمس سنوات.