سلطات جنوب دارفور توقف 28 متهما بقتل 12 من رجال الشرطة بمحلية الردوم

الشرطة في احدى عملياتها في مزارع المخدرات بالردوم ـ وكالات

نيالا 6 يونيو 2021 ـأوقفت السلطات في ولاية جنوب دارفور 28 من المتهمين بقتل 12 شرطي بمكافحة المخدرات في محلية الردوم الشهر الماضي.

وقتل 12 من رجال الشرطة بينهم ضابط وأصيب 14 آخرين إثر هجوم نفذته عصابات المخدرات بمحمية الردوم الطبيعية في ولاية جنوب دارفور بالثالث عشر من مايو الماضي.

ووقع الهجوم في منطقة "سنقو" بأحراش محمية الردوم أثناء حملات لمكافحة المخدرات والسموم.

وأعلنت حكومة جنوب دارفور الأحد توقيف 28 متهما بينما لاذ اثنان بالفرار كما تم العثور على أدوات الجريمة – دراجات نارية وسلاح-بجانب كميات من المخدرات وبذور نبات القنب الهندي.

واكد مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن على حسب الرسول على القبض على 28من الجناة وفتح البلاغات في مواجهتهم بجانب القبض على 51 دراجة ناري وأسلحة استخدمت في الجريمة، علاوة على 4 أطنان من الحشيش وبذور تكفي لزراعة 100 فدان.

وقال حسب الرسول طبقا لوكالة السودان للأنباء إن القوات المشتركة ردت الصاع صاعين بالقبض على أخطر عصابات البنقو بجانب تمشيط مناطق دفاك، كفي قنجي والردوم.

ولفت حسب الرسول الى مصرع أحد قوات من شرطة مكافحة المخدرات يدعى جندي جبارة الزين في تلك العمليات مشيرا الى ارتفاع شهداء الشرطة الى 15 مشيرا الى وجود 2 من الجناة تم تحديد مواقعهم خارج الولاية ولكن تم رصد تحركاتهم حتى يتم القبض عليهم ليصل عدد المتهمين ثلاثون متهما .

وأشاد والى جنوب دارفور موسي مهدي اسحق لدي استقبال متحرك عزم الرجال القادمة من محلية الردوم بساحة السحينى بنيالا، بالعمل الكبير الذي قامت به القوات المشتركة فى تنفيذ القانون بمهنية عالية ضد الخارجين عن القانون.

واضاف: "قمتم بعمل وطني كبير رديتم الاعتبار للدولة والقوات النظامية وبسطتم هيبة الدولة والقانون".