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سلطة الطيران السودانية تقرر فتح مطار الخرطوم استثنائيا لـ 48 ساعة

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الخرطوم 18مارس 2020- قررت سلطة الطيران في السودان فتح مطار الخرطوم أمام الحركة الجوية لمدة 48 ساعة اعتبارا من مساء الخميس لتمكين السودانيين العالقين من الوصول.

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مطار الخرطوم الدولي

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم لـ " سودان تربيون" الأربعاء إن قرار إعادة فتح المطار يأتي في سياق معالجة مشكلة السودانيين العالقين في المطارات المختلفة والمتأثرين بقرار الإغلاق.

وقررت الحكومة السودانية هذا الأسبوع في سياق حزمة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا اغلاق المطار والمعابر البرية.

وأدى القرار الى مواجهة أعداد كبيرة من السودانيين في مطارات خارجية مشكلات معقدة يعد أن تقطعت بهم السبل لرفض مطار الخرطوم استقبال رحلاتهم.

وأوضح عبد الرحيم أن المطار سيفتح عند الساعة 7:45 مساء الخميس بالتوقيت المحلي وحتى السبت من ذات التوقيت.

وقال إن الشركات التي ستهبط طائراتها ينبغي عليها الحصول على إذن مسبق من سلطة الطيران المدني.



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