سلطة الطيران السودانية: لا اتجاه لإغلاق المطار أمام الحركة الجوية

الخرطوم 1 ديسمبر 2020- نفى مسؤول رفيع في سلطة الطيران المدني السودانية وجود اتجاه لإغلاق مطار الخرطوم امام الحركة الجوية في الوقت الحالي.

مطار الخرطوم الدولي ـ صورة إرشيفية

وتداولت وساط إعلامية الثلاثاء أن السلطات قررت إغلاق المطار في السادس من الشهر الجاري بعد تزايد الاصابات بفايروس كورونا.

وقال مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان لـ “سودان تربيون" الثلاثاء "لا يوجد اي اتجاه لإغلاق المطار أمام حركة السفر".

وأضاف "يمكننا اتخاذ تدابير احترازية للحد من تفشي جائحة كورونا".

ونتزايد حالات الإصابة بالفايروس يوما عن الآخر حيث ضرب في موجته الثانية بنحو أشد من تلك الأولى التي اتخذت حيالها السلطات السوداني حزم تدابير بينها إيقاف السفر والاغلاق الشامل.

وأفادت وزارة الصحة في تقريرٍ الثلاثاء عن إصابات رصدت يوم الأحد الماضي، إنّ ولاية الخرطوم سجّلت”214″، الجزيرة”5″، سنار”1″، نهر النيل”10″، جنوب دارفور”2″، كسلا”3″.

ووصل إجمالي الإصابات بـ ” كوفيد ـ19″ في السودان إلى”18045″، فيما تعافى”10369″، وتوفي”1255″.

وأوضح عدلان أن التحدي الماثل الحالي هو ضبط شهادات الفحص للمسافرين مردفا "نسعى لضبط الشهادات عن طريق تقنية البار كود".

والباركود تقنية تسمح بمطابقة الشهادات عبر "شفرة" يتم قراءتها من خلال جهاز يكشف ما إذا كانت حقيقية أو مزيفة.

وأكد عدلان أنه لن يسمح لأي شخص بالسفر حال عدم مطابقة تلك الشهادات مع الجهاز في مطار الخرطوم.