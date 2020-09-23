سلطة الطيران والشركات تتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة السفر الى السعودية

الخرطوم 23 سبتمبر 2020- توصلت شركات الطيران العاملة في السودان الى اتفاق مع السلطات المختصة من شأنه إنهاء الأزمة التي أدت الى تعليق الرحلات الجوية الى السعودية إثر الزيادة الجنونية لأسعار التذاكر.

مطار الخرطوم الدولي

واتفقت سلطة الطيران المدني السودانية مع شركات الطيران في اجتماع عقد ظهر الأربعاء على تعديل هذه الأسعار بما يسمح لفتح المجال لاستئناف الرحلات.

وقضى الاتفاق بأن تكون سعر التذكرة على شركتي تاركو وبدر بواقع 76 ألف جنيه، مقابل 75 ألف على طيران "ناس".

وقال أمين دائرة السفر باللجنة التسيرية لاتحاد وكالات السفر والسياحة عماد ابو زيد لـ " سودان تربيون" إن الاتفاق يعد مجزياً خلال هذه الفترة لإنقاذ اقامات السودانيين العاملين في المملكة قبل فوات الأوان.

وتابع " الحل ليس مرضيا بالكامل لكنه لإنقاذ العاملين في السعودية من انتهاء إقاماتهم".

وطالب أبوزيد المسافرين بتبليغ اللجنة التسيير بأية تغيير يطرأ على أسعار التذاكر المعلن بموجب الاتفاق.