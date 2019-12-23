سلفاكير ومشار يتفقان على استئناف التفاوض عقب عطلة عيد الميلاد

جوبا 23 ديسمبر 2019- أعلن مستشار دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت قلواك، الإثنين، استئناف التفاوض بين الرئيس سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، عقب عطلة عيد الميلاد.

حميدتي يتوسط مشار وسلفا بعد التوقيع على اتفاق تسريع تكوين الحكومة..الثلاثاء 17 ديسمبر 2019

وقال قلواك، في تصريحات صحفية، بعد لقاء جمع سلفاكير، ومشار، وعضو المجلس السيادي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي" في العاصمة جوبا، إن الاجتماع الثلاثي، بحث ملف السلام بدولة جنوب السودان، وترتيبات استئناف التفاوض بعد عطلة أعياد الكريسماس.

وأعلن سلفاكير، في 17 ديسمبر الجاري، توصله لاتفاق مع مشار، يقضي بتشكيل الحكومة الانتقالية قبل انتهاء مهلة الـ 100 يوم المتفق عليها مسبقا.

وبداية نوفمبر الماضي، اتفقت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، في اجتماع قمة عقد في أوغندا، على تمديد عمر الفترة ما قبل الانتقالية للمرة الثانية لثلاثة أشهر، بعد إخفاقهما في معالجة القضايا العالقة من اتفاق السلام الموقع في 2018.

وفي سبتمبر من العام ذاته، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق السلام النهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس آبابا، بحضور رؤساء دول "إيقاد".

ووقع وقتها على الاتفاق، كل من سلفاكير ومشار، بالإضافة إلى ممثلي فصائل المعارضة الأخرى.

وتعاني جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، من حرب أهلية منذ أواخر 2013، اتخذت بعدًا قبليًا، وخلفت نحو 10 آلاف قتيل، ومئات آلاف المشردين.