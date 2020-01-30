سلفا كير في جنوب أفريقيا لبحث السلام والتعاون في قضايا النفط

جوبا 30 يناير 2020- قال مكتب رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت إن الأخير غادر جوبا صباح الخميس في زيارة عمل لجنوب إفريقيا.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وبحسب المتحدث باسم الرئيس، أتيني ويك أتيني، فإن كير سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوسا يناقش خلالها مستجدات العملية السلمية، كما سيبحثان القضايا العالقة في الاتفاقية؛ مثل قضية الولايات، وكذلك حكومة الوحدة المزمعة".

وكشف المتحدث الرئاسي أن اللقاء الرئاسي سيناقش كذلك آفاق التعاون بين جنوب السودان وجنوب إفريقيا في قطاع النفط.

ورافق الرئيس سلفاكير في زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام كل من وزير شئون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزير النفط أوو دانيال تشوانغ، والمدير الإداري لشركة نايل بيت، تشول دينج ثون، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وتأتي الزيارة بعد توقف الجهود التي بذلتها جنوب إفريقيا لحل أزمة عدد الولايات في جنوب السودان.

وتولى ديفيد مابوزا نائب رئيس جنوب إفريقيا قيادة جهود الوساطة الشهر الماضي، في أحدث محاولة لدفع المحادثات المتوقفة بين الرئيس سلفا كير وجماعات المعارضة