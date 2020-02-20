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سلفا كير يشكل حكومة (وحدة وطنية) بالسبت ويعد بحماية قادة المعارضة

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سلفا كير استقبل مشار في حضور حميدتي بجوبا.. الأربعاء 11 ديسمبر 2019

جوبا 20 فبراير 2020 -أعلن رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، الخميس، حل الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يوم السبت، يعين فيها زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، نائبا أول للرئيس، وتعهد بتوفير الحماية الأمنية لقادة المعارضة في جوبا.

وطبقا لتصريح صادر عن مجلس السيادة بالسودان، تلقته "سودان تربيون" فإن "الرئيس سلفا كير ، أعلن في تصريحات صحفية بالقصر الرئاسي في جوبا، التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد غدٍ السبت، وحل الحكومة الحالية".

وأشار الى ان سلفا وعقب اجتماعه بالقصر الرئاسي مع عضو مجلس السيادة السوداني محمد حمدان "حميدتي"، ورياك مشار، أعلن صدور قرار الجمعة بتعيين، مشار، في منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بجانب اسمية نواب الرئيس الآخرين.

وتعهد رئيس جنوب السودان، بتوفير الأمن والاستقرار بالبلاد، وحماية قادة المعارضة في جوبا إلى حين اكتمال إعداد الجيش المشترك ومواصلة الحوار حول ما تبقى من المسائل العالقة التي لم تحسم بعد تشكيل الحكومة.

وأردف " هذه مسؤوليتي كرئيس بأن الجيش سيكون مسؤولا عن الأمن في جوبا وحراسة الشخصيات المهمة من المعارضة".

وقال إن التغييرات التي شهدها الجنوب جعلت السلام هدفا استراتيجيا.

وأضاف، " نحن تعبنا من الحرب التي أوقفت التنمية وسنرى الفارق خلال السنوات الثلاث المقبلة".

ودعا كل أبناء جنوب السودان اللاجئين والنازحين للعودة للوطن لدعم السلام الذي تحقق.

من جانبه أكد "حميدتي" في تصريح صحفي، دعم السودان لدولة جنوب السودان من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والتقدم.

وأعرب عن تقديره للقرار الذي اتخذه سلفا كير بتقليص عدد الولايات إلى عشر، ووصفه بأنه " تاريخي" وشجاع يصب في مصلحة شعب جنوب السودان، ومهد لاتفاق اليوم، كما شكر مواطني الولايات التي تم إلغاؤها لقبولهم ذلك القرار.

وهنأ حميدتي شعب جنوب السودان بتحقيق السلام، وشكر كل من ساهم وساعد في تحقيقه، معربا عن أمله أن يتحقق السلام في القريب العاجل بالسودان.

من جهته أكد رياك مشار، أن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد غد السبت.

وقال إن المسائل والموضوعات المتبقية سيتم حسمها من خلال الحوار داخل حكومة الوحدة الوطنية التي ستشكل.

وأصدر سلفا كير السبت، قرارا بتقليص عدد الولايات من 32 إلى عشر فقط، ليعيد الوضع إلى ما كان عليه عام 2011، لكنه قال إن مناقشة التفاصيل النهائية المتعلقة بالولايات وحدودها ستتم فور تشكيل حكومة الوحدة.

وبالإضافة إلى تقليص عدد الولايات وإعفاء ولاتها الحاليين، قرر الرئيس إنشاء ثلاث مناطق إدارية هي روينق وبيبور وأبيي.

لكن زعيم المعارضة الرئيسية في دولة جنوب السودان، رياك مشار، رفض الأحد الماضي، قرار سلفا كير بتقليص عدد الولايات وإنشاء مناطق إدارية.



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