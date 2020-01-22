سلفا كير يقيل محافظ البنك المركزي في جنوب السودان

جوبا 22 يناير 2020- أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ،محافظ البنك المركزي، ديير تونغ نجور.
- سلف اكير ميارديت رئيس جنوب السودان (أ ف ب)
ووفقاً لمرسوم أذاعه التلفزيون الحكومي مساء الأربعاء، تم استبدال رئيس البنك المركزي المنتهية ولايته، ديير تونج بجمال عبد الله واني.
ولم يقدم المرسوم الرئاسي أي تفسير بشأن إقالة ديير.
وتم تعيين ديير محافظًا للبنك المركزي في مايو 2018 ليحل محل سلفه المخلوع عثمان راغو أجاك.
وشغل المحافظ الجديد للبنك المركزي منصب النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي قبل إقالته في أغسطس 2014.
وتتمثل المهام الرئيسية لبنك جنوب السودان المركزي في إنشاء الخدمات المصرفية التقليدية والإشراف عليها؛ بما في ذلك تراخيص المؤسسات المالية وفقًا للقواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة. كما يعمل كمستشار ووكيل في الشؤون المالية والنقدية في البلاد.
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