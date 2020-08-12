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(سودان تربيون) تحصل على تفاصيل مثيرة حول قضية تهريب سجين يتهم فيها نائب للبشير

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الخرطوم 12 أغسطس 2020 – استجوبت نيابة مكافحة الفساد، الأربعاء، النائب الأول السابق، بكري حسن صالح، بتهمة تهريب سجين صدر بحقه حُكم قضائي بالسجن المؤبد، في وقت حصلت "سودان تربيون" على تفاصيل مثيرة بشأن تهريب النزيل.

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أحدث ظهور لبكري حسن صالح أمام محكمة انقلاب 89 ..الثلاثاء 21 يوليو 2020

وذكرت النيابة في بيان مقتضب تلقته "سودان تربيون"، أن نيابة مكافحة الفساد استجوبت، النائب الأول السابق، بكري حسن صالح، في بلاغ المتهم الهارب، فهد عبد الواحد".

والإجراءات القضائية المقيدة ضد صالح، تتعلق بتهريب المتهم فهد عبد الواحد من السجن، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن المؤبد بتهم الاتجار في المخدرات.

وكشف مصدر مأذون لـ "سودان تربيون" أن رئاسة الجمهورية في ذلك الوقت متورطة بالكامل في ملف تهريب النزيل.

وأوضح أن دائرة الإصلاح المختصة بشؤون النزلاء تلقت خطاباً في أكتوبر من العام 2013 بتوقيع وزير شؤون الرئاسة وقتها بكري حسن صالح يفيد فيه بأن الرئيس عمر البشير وجه بإسقاط العقوبة عن النزيل فهد عبد الواحد بناء على التماس أسرته.

وأكد المصدر أن بعض المسؤولين عن دائرة النزلاء أبدوا اعتراضات مكتوبة لرئاسة الشرطة باعتبار أن توجيه الرئيس ينبغي صدوره كقرار رئاسي بتوقيع شخصي منه.

وأردف " لكن بمراجعة سجن سوبا حيث يفترض أن يكون النزيل حبيساً فوجئ المسؤولين أن المدان فهد عبد الواحد كان غادر السجن قبل 4 أشهر من تاريخ صدور الخطاب الموقع باسم بكري حسن صالح، أي أنه لم يسجن أصلاً ثم تبين أنه غادر السودان كلياً".

وأشار المصدر الى أن مسؤولا بالسجن تم استجوابه كذلك في هذا البلاغ قال إنه تلقى أوامر هاتفية من مدير عام الشرطة هاشم عثمان الحسين بإخلاء سبيل فهد.

وكانت نيابة مكافحة الفساد، استجوبت خلال يوليو الماضي مدير عام الشرطة الأسبق هاشم الحسين، وأنه أنكر اتصاله الهاتفي بالمسؤول أو توجيهه بالإفراج عن النزيل.



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