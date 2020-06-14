(سودان تربيون) تكشف أسباب تضارب تصريحات المسؤولين بشأن العالقين في الأردن

رحلة الخطوط الأردنية التي اثارت جدلا واسعا حطت في الخرطوم حاملة عالقين بعمان

الخرطوم 14 يونيو 2020- كشفت مصادر حكومية موثوقة لـ "سودان تربيون" الأحد تفاصيل دقيقة بشأن عودة سودانيين من الأردن برغم إعلان مسؤولين في الدولة عدم الترتيب لاستقبال العالقين في الوقت الراهن.

ووصلت الخرطوم مساء الأحد طائرة الخطوط الملكية الأردنية تحمل مجموعة من السودانيين بجانب 22 من الضباط الأردنيين العاملين في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد".

وتضاربت تصريحات مسؤولين حكوميين طوال يومي السبت والأحد بشأن هذه الرحلة، حيث أعلن مدير سلطة الطيران المدني في تصريح للتلفزيون الرسمي تأجيل وصول 45 عالقا على متن الخطوط الأردنية الاحد ضمن رحلة قادمة للإجلاء، مردفا "سوء فهم وقصور في توصيل الرسالة أدي لتأجيل وصولهم".

كما أكد المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في تصريح لـ "سودان تربيون" ليل السبت عدم وجود ترتيبات لنقل عالقين من الأردن حاليا وقال إن الأولوية ستكون لنقل السودانيين الذين أبعدتهم بعض العواصم العربية.

ومع ذلك حطت في الخرطوم الطائرة الملكية الأردنية على متنها 36 من العالقين السودانيين في عمان بينهم مرضى كانوا ذهبوا للعلاج قبل أن تتخذ السلطات قرار الإغلاق الشامل للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقالت مصادر موثوقة لـ "سودان تربيون" إن السلطات السودانية وجدت نفسها أمام الأمر الواقع نتيجة "سوء فهم" لنوايا الجانب الأردني.

وشددت على أن كل تصريحات المسؤولين بشأن الغاء الرحلة كانت صحيحة وبناء على اتصالات مع السفارة السودانية هناك.

وقالت " لم يكذب أحد.. حتى قبل ساعة من موعد اقلاع الطائرة كان ترحيل العالقين هناك غير وارد لكن متغيرات عديدة أدت للعدول عن الغاء نقلهم".

وأفادت أن رحلة الخطوط الملكية كانت أصلا في طريقها للخرطوم وعلى متنها ضباط بعثة "يوناميد"، وأن السلطات السودانية ظنت برغبة الأردن تقديم مساعدات للخرطوم ونقل مواطنيه العالقين ضمن هذه الرحلة.

وقالت "اتضح لنا في نهاية الأمر أن هنالك مقاعد خالية بالطائرة يريدون بيعها للسودانيين هناك".

وشددت المصادر على أن الجهات المختصة في الخرطوم رأت الا يسمح للخطوط الأردنية ببيع التذاكر للعالقين.

وتابعت "لكن فوجئنا بأن العالقين اشتروا تذاكرهم وحزموا امتعتهم وأنهوا ايجاراتهم ووصلوا المطار للمغادرة وأكملوا كافة إجراءات الخروج ولم يعد باستطاعتهم العودة الي عمان".

وأضافت "تفاديا للحرج قبلنا الأمر الواقع الذي فرضته الخطوط الاردنية كأخف الأضرار".

وقالت وكالة السودان للأنباء إن القادمين من الأردن أكملوا الإجراءات الصحية بواسطة السلطات بالمطار، كما اكتملت إجراءاتهم المتبقية بسلاسة وفق النظام الذي وضعته سلطات المطار بمتابعة دقيقة من مدير المطار والسفير الأردني بالبلاد والمسئولين.