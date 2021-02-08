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(سودان تربيون) تكشف ملامح الحكومة الجديدة ومدير الشرطة وزيرا للداخلية

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الخرطوم 8 فبراير 2021 ـ كشفت سودان تربيون بعض ملامح تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعلن مساء اليوم الإثنين، ومن أبرز الوجوه التي ستعلن تسمية مدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ وزيرا للداخلية.

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الفريق أول عز الدين الشيخ

وسحب المكون العسكري في وقت سابق من يوم أمس الأحد مرشحه لوزارة الداخلية الفريق كمال عبد المنعم على أن يدفع بمرشح جديد للمنصب.

وطبقا لتسريبات عالية الثقة فإنه تأكد تسمية خالد عمر يوسف "سلك" من حزب المؤتمر السوداني لوزارة رئاسة مجلس الوزراء وإبراهيم الشيخ من حزب المؤتمر السوداني أيضا لوزارة الصناعة.

كما تم تسمية مريم الصادق المهدي من حزب الأمة القومي لوزارة الخارجية وجبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لوزارة المالية وتيسير النوراني مرشحة التجمع المدني لوزارة العمل وحمزة بلول من حزب التجمع الاتحادي لوزارة الثقافة والإعلام.

وسيسمي التشكيل الوزاري المنتظر إعلانه مساء الإثنين يوسف الضي من حزب البعث لوزارة الشباب والرياضة وأبقى التشكيل على انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ونصر الدين عبد البارئ وزير العدل وياسر عباس وزير الري والموارد المائية ونصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وأصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء أمس قرار بإعفاء وزراء الحكومة الانتقالية في السودان تمهيداً للإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الذي سيضم ممثلين للحركات المسلحة وقوى الجبهة الثورية.

وتوافق مجلس الشركاء في اجتماعه الذي التأم أمس الأحد بالقصر الرئاسي على إعلان الحكومة اليوم الاثنين مع إرجاء وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.

وبحسب معلومات حصلت عليها "سودان تربيون" فإن التربية والتعليم خصصت لبقية مسارات اتفاق السلام وجرى ترشيح اسامة سعيد من مسار الشرق، بجانب آخر من الوسط بينما دفع مسار الشمال بالوزير الحالي محمد الأمين التوم.

لكن اللجنة الرباعية الخاصة بالترشيحات وبينها عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي لم ترفع اسم الوزير التوم الى رئيس الوزراء واكتفت بتسليمه أسماء اثنين من المرشحين تحت ذريعة أن التوم لم يجتز الفحص الأمني.



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