جوبا 22 مارس 2020 -اعترضت سيارة مدنية موكب رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وسط أنباء تتحدث عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.
- رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت
وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، في تصريح صحفي، الأحد: "لم نتأكد بعد من أبعاد الحادثة التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد".
وحاول سائق السيارة التي اعترضت موكب سلفا كير الذي كان متوجهًا إلى كنيسة بالعاصمة جوبا، تخطي الموكب، لكنه اصطدم بالدراجة النارية التي تتقدمه، قبل أن يقوم الحرس الرئاسي بإيقافه.
وتولي سلفا كير الحُكم في جنوب السودان، عقب انفصال بلاده عن السودان في 2011.
ولم تقم الدولة الوليدة أي انتخابات عامة في البلاد، نتيجة الحرب الأهلية، التي أنُهيت بشكل نهائي الشهر الماضي، بعد تشكيل حكومة ضمت كل أطياف الشعب الجنوب سوداني.
سيارة تعترض موكب سلفا كير وسط أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال.
أخر الآراءطريق مسدود، فما البديل؟ 2020-03-22 18:12:20 بقلم : خالد التجاني النور (1) تزايدت في الآونة الأخيرة على نحو مثير للقلق حمى التصريحات وحرب البيانات بين مكونات قوى الحرية والتغيير في قضايا شتى ازدحمت بها الأسافير المفتوحة على مصاريعها لتلقفها على عجل دون أن يُتاح (...)
تأجيل أم تعجيل!! 2020-03-21 23:30:04 بقلم : خالد التيجاني النور (1) الاهتمام الفائق الذي أبدته الحكومة بشأن الطوارئ الصحيةعلى خلفية جائحة كورونا، أمر محمود وجهد مقدر، وهي مبادرة في محلها سواء من ناحية سرعة الاستجابة لمواجهة هذا التحدي في وقت مبكر تحسباً، (...)
ثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)
المزيد