 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 22 آذار (مارس) 2020

سيارة تعترض موكب سلفا كير وسط أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 22 مارس 2020 -اعترضت سيارة مدنية موكب رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وسط أنباء تتحدث عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.

JPEG - 18.7 كيلوبايت
رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، في تصريح صحفي، الأحد: "لم نتأكد بعد من أبعاد الحادثة التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد".

وحاول سائق السيارة التي اعترضت موكب سلفا كير الذي كان متوجهًا إلى كنيسة بالعاصمة جوبا، تخطي الموكب، لكنه اصطدم بالدراجة النارية التي تتقدمه، قبل أن يقوم الحرس الرئاسي بإيقافه.

وتولي سلفا كير الحُكم في جنوب السودان، عقب انفصال بلاده عن السودان في 2011.

ولم تقم الدولة الوليدة أي انتخابات عامة في البلاد، نتيجة الحرب الأهلية، التي أنُهيت بشكل نهائي الشهر الماضي، بعد تشكيل حكومة ضمت كل أطياف الشعب الجنوب سوداني.
سيارة تعترض موكب سلفا كير وسط أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

طريق مسدود، فما البديل؟ 2020-03-22 18:12:20 بقلم : خالد التجاني النور (1) تزايدت في الآونة الأخيرة على نحو مثير للقلق حمى التصريحات وحرب البيانات بين مكونات قوى الحرية والتغيير في قضايا شتى ازدحمت بها الأسافير المفتوحة على مصاريعها لتلقفها على عجل دون أن يُتاح (...)

تأجيل أم تعجيل!! 2020-03-21 23:30:04 بقلم : خالد التيجاني النور (1) الاهتمام الفائق الذي أبدته الحكومة بشأن الطوارئ الصحيةعلى خلفية جائحة كورونا، أمر محمود وجهد مقدر، وهي مبادرة في محلها سواء من ناحية سرعة الاستجابة لمواجهة هذا التحدي في وقت مبكر تحسباً، (...)

ثرثرة تحت حمى الكورونا 2020-03-16 15:48:57 بقلم : محمد عتيق حمى الله شعبنا وبلادنا من الأوبئة والفيروسات ، القديمة منها والمتجددة .. إذا كان فيروس كورونا وباءاً قاتلاً أمسك بتلابيب العلماء الباحثين وبأنفاس الأنظمة والشعوب ، فإن الذي لا يعرفه هذا العالم أن شعب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.