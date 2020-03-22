جوبا 22 مارس 2020 -اعترضت سيارة مدنية موكب رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وسط أنباء تتحدث عن تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل مكوي، في تصريح صحفي، الأحد: "لم نتأكد بعد من أبعاد الحادثة التي تُعد الأولى من نوعها في البلاد".

وحاول سائق السيارة التي اعترضت موكب سلفا كير الذي كان متوجهًا إلى كنيسة بالعاصمة جوبا، تخطي الموكب، لكنه اصطدم بالدراجة النارية التي تتقدمه، قبل أن يقوم الحرس الرئاسي بإيقافه.

وتولي سلفا كير الحُكم في جنوب السودان، عقب انفصال بلاده عن السودان في 2011.

ولم تقم الدولة الوليدة أي انتخابات عامة في البلاد، نتيجة الحرب الأهلية، التي أنُهيت بشكل نهائي الشهر الماضي، بعد تشكيل حكومة ضمت كل أطياف الشعب الجنوب سوداني.

سيارة تعترض موكب سلفا كير وسط أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال.