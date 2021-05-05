 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 5 أيار (مايو) 2021

(سيمنس) الالمانية تنشئ محطات حرارية بموقعين في السودان لإنتاج نحو 900 ميغاواط

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 5 مايو 2021- قال وزير الطاقة والنفط في السودان ان شركة سيمنس الألمانية تعمل حاليا على إنشاء أكبر محطة حرارية بالبلاد في موقعي قري وبورتسودان لإنتاج حوالي 900 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعادل 25 % من الانتاج الحالي لقطاع الكهرباء.

JPEG - 44.4 كيلوبايت
وزير الطاقة والنفط جادين علي

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الاربعاء فإن الوزير جادين علي عبيد التقى مدير شركة سيمنس بالسودان كرستوفر نابي بحضور مدير شركة التوليد الحراري يوسف الطاهر ومدير الإدارة العامة للاستثمار بشركة كهرباء السودان القابضة خالد محمد الطيب.

وبحث اللقاء موقف تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها الشركة وأشار إلى أن إكمال المشروعات القائمة في موقعي “قري وبورتسودان"، من شانها تسهم في رفع انتاجية الكهرباء لمقابلة الطلب.

وأعلن عن استعدادهم لدفع العمل حتى تدخل المحطات الخدمة في أقرب وقت.

ودعا جادين شركة سيمنس لتوسيع استثماراتها في السودان لاسيما ان قطاع الكهرباء يشهد فرص متعددة من مشروعات طاقات الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

بدوره، ابدى مدير شركة سيمنس بالسودان استعداده لتقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات القائمة، ورغبته بالتقديم في كافة مشروعات الطاقة في السودان معربا سعادته بعودة الشركة واستئنافها للعمل في السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

النقابة والسياسة: دور الحركة النقابية في الانتقال! 2021-05-03 19:26:07 بقلم : الواثق كمير kameir@yahoo.com السلام عليكم جميعاً، وتحايا كبار لكُلِّ المشاركين والمُتداخلين والمُتابعين لهذه الندوة الإسفيرية، وحقيقة هذه أول مشاركة لي على تطبيق الزووم، وأيضاً أول مرة أُشارك في فعالية ينظمها (...)

خطوات نحو التوحد الوطني (2) 2021-05-03 00:35:14 بقلم : محمد عتيق كما جاء في المقال السابق أن "حكومة حمدوك الانتقالية نتاج للثورة ، نتفق أو نختلف حول سياساتها والقوى المحيطة بها ، لكنها هي نتيجة شرعية لثورة ديسمبر 2018 الجبارة حتى الآن" .. كيف ذلك وهنالك معلومات (...)

ابعدوا هذا الوزير عن حكومة الثورة !! 2021-05-03 00:34:56 (وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ) صدق الله العظيم بقلم : د. عمر القراي عندما قامت ثورة ديسمبر المجيدة، وهي قد كانت غضبة حقيقية على ما فعله الإخوان (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.