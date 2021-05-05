(سيمنس) الالمانية تنشئ محطات حرارية بموقعين في السودان لإنتاج نحو 900 ميغاواط

الخرطوم 5 مايو 2021- قال وزير الطاقة والنفط في السودان ان شركة سيمنس الألمانية تعمل حاليا على إنشاء أكبر محطة حرارية بالبلاد في موقعي قري وبورتسودان لإنتاج حوالي 900 ميغاواط من الكهرباء وهو ما يعادل 25 % من الانتاج الحالي لقطاع الكهرباء.

وزير الطاقة والنفط جادين علي

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة المالية تلقته سودان تربيون الاربعاء فإن الوزير جادين علي عبيد التقى مدير شركة سيمنس بالسودان كرستوفر نابي بحضور مدير شركة التوليد الحراري يوسف الطاهر ومدير الإدارة العامة للاستثمار بشركة كهرباء السودان القابضة خالد محمد الطيب.

وبحث اللقاء موقف تنفيذ المشروعات والتحديات التي تواجهها الشركة وأشار إلى أن إكمال المشروعات القائمة في موقعي “قري وبورتسودان"، من شانها تسهم في رفع انتاجية الكهرباء لمقابلة الطلب.

وأعلن عن استعدادهم لدفع العمل حتى تدخل المحطات الخدمة في أقرب وقت.

ودعا جادين شركة سيمنس لتوسيع استثماراتها في السودان لاسيما ان قطاع الكهرباء يشهد فرص متعددة من مشروعات طاقات الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة.

بدوره، ابدى مدير شركة سيمنس بالسودان استعداده لتقديم الدعم اللازم لاستكمال المشروعات القائمة، ورغبته بالتقديم في كافة مشروعات الطاقة في السودان معربا سعادته بعودة الشركة واستئنافها للعمل في السودان بعد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد.