سيول عنيفة تضرب منطقة تأوي آلاف اللاجئين بشرق السودان

لاجئون اثيوبيون في العراء بعد دمار معسكر الايواء بالطنيدبة جراء الأمطار .. (سودان تربيون)

الطنيدبة 21 أغسطس 2021 -اجتاحت سيول منطقة الطنيدبة المقام عليها مركز يضم 30 ألف لاجئ إثيوبي، وسط مخاوف من انتشار أوبئة نتيجة تردي الوضع البيئي.

وتتبع منطقة الطنيدبة إلى محلية المفازة التي شهدت أيًضا سيولا عارمة في الفترة الماضية، وهي منطقة تقع في ولاية القضارف، شرقي السودان.

وقالت وكالة السودان للأنباء، السبت، إن "قرية الطنيدبة تعرضت لأضرار بالغة نتيجة للأمطار الغزيرة التي ادت لاندفاع سيول وفيضان".

وقال المدير التنفيذي لمنطقة الطنيدبة أبو عبيدة مصطفى، إن المنظمات الطوعية تقود جهود مشتركة لدعم وإيواء المتضررين الذين تهدمت منازلهم.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "تردي الأوضاع البيئية يشير إلى احتمال انتشار بعض الأمراض والأوبئة، نتيجة للكثافة السكانية بالمنطقة لتواجد اللاجئين بمعسكر الطنيدبة".

ويستضيف معسكر الطنيدبة 30 ألف لاجئ من جملة أكثر 65 ألف لاجئ إثيوبي فروا من الحرب المشتعلة في بلادهم.

وظلت السُّلطات المحلية بولاية القضارف تشتكي من ضعف الموارد المالية، مما يجعلها تطلق نداءات بين الحين والآخر إلى المنظمات الدولية لتقديم المساعدات إلى اللاجئين.