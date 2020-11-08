 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020

شراكة بين (انقاذ الطفولة) والوكالة الفرنسية للتنمية لمكافحة آثار كورونا في السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 نوفمبر 2020 – وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاق شراكة مع منظمة انقاذ الطفولة للعمل في المجال الصحي بالسودان بالتركيز على مقاومة فايروس "كورونا".

JPEG - 24.8 كيلوبايت
سفيرة فرنسا لدى الخرطوم ايمانويل بلاتمان

وأكدت سفيرة فرنسا لدى الخرطوم إيمانويل بلاتمان التزام بلادها بالشراكة مع منظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية لدعم ومحاربة تأثيرات جائحة كرونا.

واشارت مؤتمر صحفي الأحد الى أن الوكالة الفرنسية للتنمية حشدت مواردها؛ من أدوات التمويل والمعرفة لتلبية احتياجات منطقة شرق افريقيا، حيث خصصت للسودان جزءاً من هذا التمويل الذي يبلغ 62 مليون يورو للعاملين في المجال الصحي؛ يشمل إجراءات تمويل دعم الأسر الأكثر ضعفا.

وأضافت " الهدف من الشراكة هو تطوير خطط وقائية طموحة وفعالة لاسيما في شمال وجنوب كردفان، وشمال دارفور التي تعاني مستويات عالية من سوء التغذية والصحة والحصول على المياه والخدمات الصحية الأساسية التي تلقي بثقلها على حياة الآلاف خاصة الأصغر سناً.

ونوهت الدبلوماسية الفرنسية الى توفير الحلول لأثار ما بعد الجائحة في الثلاث مناطق المستهدفة الأمر الذي سيمكن من المشاركة في خطة الاستجابة العالمية التي التزمت بها منظمة إنقاذ الطفولة منذ وقت مبكر.

وأكدت أهمية التواصل الجيد لجميع الجهات المعنية التي تعتبر من العوامل الأساسية للنجاح وتعزيز قدرة أنظمة الرعاية الصحية المحلية ودعم وزارات الصحة الولائية.

وأشارت إيمانويل إلى تخصيص 8 - 10 ملايين يورو سنوياً للسودان في مجال الصحة لتغطية مكافحة فايروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا؛ ضمن التزام فرنسا بصحة السكان التي تعتبرها قضية أساسية .



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

جدل التطبيع واستمرار الثورة 2020-11-01 22:04:09 بقلم : محمد عتيق إذا كان النظام الساقط نظاماً "نموذجياً" في ممارسة الإرهاب ورعايته ، وكان من نتائج ذلك تفجير السفارتين والمدمرة الامريكيات وغيرها ، فإن ذلك نسبة لا تذكر قياساً بحجم الدمار الذي أحدثه في السودان شعباً ودولة (...)

الحبل الرابط بين اﻟﺗطبيع والتركيع والتقطيع 2020-10-31 12:27:23 اﻹﻣﺎم اﻟﺻﺎدق اﻟﻣﮭدي أوﻻً: ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ إﺳراﺋﯾل ﻟﯾﺳت دوﻟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ: 1. ﺗﻛوﻧت ﺑﺷﻌﺎر ﺷﻌب ﺑﻼ أرض ﻷرض ﺑﻼ ﺷﻌب. أﻛذوﺑﺔ ﻓﺳﻛﺎن اﻷرض اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺳﺟل اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻟﮭم وﺟود ﻣﻧذ 3 أﻟف ﻋﺎم ﻗﺑل ﻣﯾﻼد اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﯾﺢ، وظﮭر ﻓﻲ ﻋﻣﻼت ﻧﻘدﯾﺔ. (...)

فرص المراجعة التاريخية على ضوء ثورة ديسمبر والسلام فى السودان 2020-10-30 07:36:08 ياسر عرمان قال البروفيسر السنغالى الشيخ أنتا ديوب، وهو واحد من أهم المؤرخين والمفكرين الثوريين الأفارقة، وقد نال درجة الدكتوراة من جامعة السوربون فى رسالة حول اصول الحضارة الإفريقية السوداء القديمة لوادى النيل وقد اطلق (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.