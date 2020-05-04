 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 4 أيار (مايو) 2020

شركاء الحكم في السودان يناقشون الثلاثاء كيفية التقارب مع مجموعة (الحلو)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 77.2 كيلوبايت
شركاء الحكومة السودانية

الخرطوم 4 مايو 2020 - يناقش شركاء الحُكم في السودان، الثلاثاء، ورقة أُعدت لإحداث اختراق في عملية السلام التي تجريها الحكومة مع الحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.

وتأتي الخطوة في أعقاب توافق شركاء الحُكم -المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير -في 11 أبريل الفائت، على مصفوفة تستهدف إجراء إصلاحات في أجهزة الدولة وفق ميقات زمني.

وقال بيان صادر عن الآلية المشتركة لمتابعة عمل المصفوفة، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "تم إنجاز ورقة لتطوير الموقف التفاوضي، وكسر الجمود مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو، بواسطة لجنة مختصة، ستُناقش الثلاثاء".

وعلى عكس المفاوضات الجارية مع الحركات المسلحة الأخرى في جوبا فإن الجولات التي عقدت مع مجموعة الحلو لم تحقق أي اختراق في القضايا المفصلية المتمثلة في علمانية الدولة وحق تقرير المصير للمنطقتين.

وتوقع البيان التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية بحلول التاسع من مايو الجاري، بعد تسريع وتيرة المفاوضات معها بتقنية الفيديو كونفرينس.

وأوضح أن الشركاء سيتابعون حصيلة التشاور، التي جرت مع الجبهة الثورية، بشأن الموقف من تعيين حكام مدنيين للولايات، في الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء.

وأفاد بأن اللجنة المشتركة الخاصة بتشكيل المجلس التشريعي، تواصل أعمالها للتوصل إلى توافق حول توزيع مقاعد المجلس، في الموعد المضروب، والذي حددته المصفوفة في التاسع من مايو.

والأحد، شكك عضو تنسيقة قوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان، في تصريح لـ"سودان تربيون" بإمكانية التوصل إلى توافق بشأن توزيع مقاعد المجلس التشريعي قبل التاسع من مايو.

وقال شركاء الحكم إن آلية تقييم أداء السلطة الانتقالية ستنهي أعمالها خلال أسبوعين، وأكدوا على أن لجنة تحديد الصلاحيات لأجهزة الحكم ستباشر عملها فورًا.

وكشف البيان عن اكتمال إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، كما فرغت لجنة متخصصة من صياغة مشروع قانون إصلاح الخدمة المدنية.

وقال البيان إن شركاء الحكم طالبوا الأجهزة الأمنية للاضطلاع بدورها في اتخاذ إجراءات ضد قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأشار إلى اتفاق بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على تسريع محاكمات قادة نظام البشير الذي حُقق معهم، بعد عقدهم اجتماع مشترك مع رئيس القضاء والنائب العام.

وقال النائب العام في وقت سابق، إن التحقيق في بعض القضايا التي تورط فيها قادة نظام البشير بارتكاب جرائم وفساد مالي، قد انتهي، على أن تحال ملفاتهم إلى القضاء بعد انتهاء جائحة كورونا.

وبشأن إجراء إصلاحات على الأجهزة الأمنية والعسكرية، قال البيان إن العمل فيها سيبدأ في الأسبوع الأول من مايو الجاري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قحت وراهن المشروع الوطني 2020-05-03 21:42:59 بقلم : محمد عتيق ترد من وقت لآخر إشارات متقطعة تتحدث عن غياب (مشروع وطني) دون أن تحدد مفهوماً له أو لعناصره وكنهه رغم أنه موضوع مهم وأساسي يجب الحديث عنه وإدارة حوار وطني مسؤول حوله .. ابتداءاً نتساءل ؛ هل المشروع الوطني (...)

تموت الثّورة حينما تموت قضية المواطنة بلا تمييز 2020-05-03 00:07:38 بقلم : ياسر عرمان الزلزال يقاس بمقياس ريختر والثورة تقاس بمقياس ماتطرح من مشروع جديد ومغاير، بل ان الثورة هي ذلك المشروع. كان روبسبير عشية الثورة الفرنسية لاينام الا متوسداً كتاب جان جاك روسو "العقد الاجتماعي"، كان (...)

السودان من الفصل السابع الى السادس: الحقائق الغائبة (1) 2020-05-02 22:04:41 أحمد حسين ادم وعدت بعض الأصدقاء والصديقات الكرام، بالكتابة حول موضوع البعثة الأممية المرتقبة إلى السودان، والتي أحدثت جدلا كثيفا واستقطابا سياسيا حادا وواسعا ينذر بانقسام خطير فى السودان، وذلك في ضوء الخطابين الذين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.