 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 22 آب (أغسطس) 2020

شركاء السودان يقترحون صيغة نهائية لاتفاق السلام

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 22 أغسطس 2020 – قالت الوساطة الجنوب سودانية، إن أطراف السلام ستناقش على مدار يومين، مقترح شركاء السودان الخاص بصيغة نهائية لاتفاق السلام المرتقب.

JPEG - 34.8 كيلوبايت
ضيو مطوك

جاء ذلك في لقاء عُقد بتقنية الفيديو كونفرس بين الوفد الحكومي السوداني وفريق الوساطة مع مجموعة الشركاء الدوليين لمحادثات السلام.

وقال مقرر لجنة الوساطة، ضيو مطوك، في تصريح صحفي، السبت: "قدمت مجموعة الشركاء الدوليين لمحادثات السلام، مقترحا حول الصيغة النهائية لاتفاق سلام السودان".

وأشار إلى أن الوساطة سلمت المقترح إلى أطراف عملية السلام المقترح بهدف دارسته وإبداء الملاحظات عليه.

وأضاف: "فريق الوساطة والأطراف المتفاوضة سيجلسون خلال اليومين المقبلين لإبداء الملاحظات حول المقترح ومعاودة الاجتماع لصياغتة بصورته النهائية تسهيلاً لتنفيذ إتفاق السلام".

وأفاد مطوك إلى المجموعة الدولية الداعمة لعملية السلام كانت تعمل في نطاق النزاعات في الدول ذات الظروف المشابهة.

وأعلن مؤتمر أصدقاء السودان الثامن، الذي استضافته السعودية في 12 أغسطس الجاري، دعمه لعملية السلام لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وقال مقرر لجنة الوساطة، إنه أكد للشركاء أن المحادثات تسير بصورة طيبة نحو نهايتها المنشودة، مؤكدًا على ضرورة التفكير في الكيفية التي تمكن من إخراج الإتفاق بشكله النهائي على أكمل وجه.

والاثنين الفائت، أفاد رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، بأن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، سيتم في 28 أغسطس الجاري.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

حمدوك: الحل في تنوير الجماهير بالمؤتمرات الصحفية 2020-08-22 10:04:54 صلاح شعيب ما يزال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يتحاشى الدعوة لعقد مؤتمرات صحفية راتبة، ويفضل الحوارات الفردية مع قلة مختارة من الإعلاميين، والتي لا تطرح كل أسئلة الساعة الجوهرية. ولو أن المؤتمر الصحفي يعني تمثيلا للشعب ما (...)

فلنتقدم بالثورة ، لنصعد بها 2020-08-16 22:55:55 بقلم : محمد عتيق قطاعات هامة من المناضلين السودانيين يطلقون العنان هذه الأيام لمشاعر الحسرة تعتصرهم ، يستعيدون صوراً من أيامهم في دهاليز التعذيب "الحضاري الاسلاموي" ، وهم يشاهدون على الشاشات أمامهم نفس سفراء النظام (...)

حول مزاعم (عبد الرسول النور) عن "البُغض و الكراهية" و التسليح في جنوب كردفان/جبال النوبة (2-2). 2020-08-15 12:01:31 بقلم : عادل شالوكا توطئة : في المقال السابق إستعرضنا إدِّعاءات (عبد الرسول النور) في محاولته للإجابة على السؤال الذي إعتبره (مُلِحَّاً) – و هو كذلك – و لكن ما جاء في إفاداتِه كان مُجافياً للحقائق. و لذلك رأينا ضرورة (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.