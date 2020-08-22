شركاء السودان يقترحون صيغة نهائية لاتفاق السلام

جوبا 22 أغسطس 2020 – قالت الوساطة الجنوب سودانية، إن أطراف السلام ستناقش على مدار يومين، مقترح شركاء السودان الخاص بصيغة نهائية لاتفاق السلام المرتقب.

ضيو مطوك

جاء ذلك في لقاء عُقد بتقنية الفيديو كونفرس بين الوفد الحكومي السوداني وفريق الوساطة مع مجموعة الشركاء الدوليين لمحادثات السلام.

وقال مقرر لجنة الوساطة، ضيو مطوك، في تصريح صحفي، السبت: "قدمت مجموعة الشركاء الدوليين لمحادثات السلام، مقترحا حول الصيغة النهائية لاتفاق سلام السودان".

وأشار إلى أن الوساطة سلمت المقترح إلى أطراف عملية السلام المقترح بهدف دارسته وإبداء الملاحظات عليه.

وأضاف: "فريق الوساطة والأطراف المتفاوضة سيجلسون خلال اليومين المقبلين لإبداء الملاحظات حول المقترح ومعاودة الاجتماع لصياغتة بصورته النهائية تسهيلاً لتنفيذ إتفاق السلام".

وأفاد مطوك إلى المجموعة الدولية الداعمة لعملية السلام كانت تعمل في نطاق النزاعات في الدول ذات الظروف المشابهة.

وأعلن مؤتمر أصدقاء السودان الثامن، الذي استضافته السعودية في 12 أغسطس الجاري، دعمه لعملية السلام لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وقال مقرر لجنة الوساطة، إنه أكد للشركاء أن المحادثات تسير بصورة طيبة نحو نهايتها المنشودة، مؤكدًا على ضرورة التفكير في الكيفية التي تمكن من إخراج الإتفاق بشكله النهائي على أكمل وجه.

والاثنين الفائت، أفاد رئيس فريق الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، توت قلواك، بأن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى، سيتم في 28 أغسطس الجاري.