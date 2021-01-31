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شركاء السُّلطة يتفقون على تسليم ترشيحات الوزراء لحمدوك بالاثنين

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الخرطوم 31 يناير 2021 – أعلن مجلس شركاء الحكم في السودان الاتفاق على تسليم ترشيحات الوزارات إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحلول يوم غد الاثنين.

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مريم الصادق المهدي

وأقر مجلس الشركاء، الذي يضم أطراف الحُكم في السودان، الخميس الفائت، مصفوفة زمنية لاستكمال هياكل الحكم الانتقالي في البلاد وحدد الرابع من فبراير المقبل موعدا لإعلان تشكيل الحكومة على أن يتم الاتفاق في 31 يناير على رؤية الحكومة الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم المجلس، مريم الصادق المهدي، في تصريح صحفي، الأحد: "إن الجميع اتفق على تسليم قائمة مرشحي الوزارات لرئيس مجلس الوزراء غدا ليتم إعلان الحكومة الانتقالية في الموعد المحدد".

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في الرابع من فبراير وفقا للمصفوفة الزمنية التي أعدت لاكمال تكوين هياكل الحكم الانتقالي في البلاد.

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الشركاء الذي حضرته جميع أطراف السٌّلطة "اطمأن على خطوات سير استكمال التوافق على تشكيل هياكل السلطة الانتقالية".

وأضاف: "المجلس استعرض الرؤية السياسية للانتقال وأولويات الحكومة الانتقالية المقدمة من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والتي تشمل مبادئ حاكمة وأولويات لعمل الحكومة الانتقالية".

وكشفت عن تحويل الرؤية المقدمة من رئيس الوزراء إلى مكونات المجلس لإبداء الرأي حولها بغرض التوافق عليها، وذلك عبر لجنة قالت إن عملها سينتهي قبل إعلان التشكيل الوزاري الخميس المقبل.



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