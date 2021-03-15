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شركات استيراد الوقود تشكو ارتفاع التكاليف مع زيادة أسعاره عالميا

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الخرطوم 15 مارس 2021-كشفت مصادر موثوقة في قطاع الطاقة لـ" سودان تربيون" عن تململ الشركات المستوردة للوقود في السودان من تدني اسعار بيعه في الأسواق المحلية بعد توحيد سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار الوقود عالميا بينما أكدت الحكومة التزامها بجبر ضرر هذه الشركات.

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صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وتشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعا ملحوظا هذه الأيام مع توقعات بانتعاش الاقتصاديات عالمياً بعد خطط تحفيز الاقتصاد في العديد من الدول إذ يتراوح سعر البرميل حاليا ما بين 65-70 دولار.

وأبلغت المصادر "سودان تربيون" الاثنين بارتفاع تكلفة استيراد الوقود حيث يبلغ كلفة لتر الجازولين 190جنيها بينما يباع بواقع 115 جنيها

وأضافت "هنالك ارتفاع في السعر العالمي للبترول بالإضافة إلى زيادة في سعر الصرف نتيجة لخفض قيمة الجنيه".

وأردفت " كما أن سعر الدرهم قفز من 85 إلى 103 جنيها ما انعكس على ارتفاع تكلفة الاستيراد للوقود".

وتساءلت " باي منطق يطلب من الموردين عدم زيادة سعر البيع "لكنها لفتت الى أن تلك الخطوة لن تتم إلا حال موافقة الحكومة على الدعم ودفع فرق سعر للموردين.

في الأثناء كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والنفط حامد سليمان حامد لـ “سودان تربيون" الاثنين عن التزام وزارة المالية بتثبيت أسعار الوقود الحالية ببيع سعر لتر الجازولين بواقع 115 جنيها ولتر البنزين بـ 121جنيها.

وأضاف حال قامت الشركات المستوردة للوقود بتوريد شحنات بأسعار أعلى سيتم تعويضها بكميات إضافية من الوقود المنتج محليا بعد أن عادت مصفاة الخرطوم للعمل بما يوازي فرق السعر وجبر اي أضرار ناتجة وفقا لتوجيهات وزارة المالية.

وطبقا لرويترز ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، وبلغ برنت مستوى 70 دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم توقعات الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.



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