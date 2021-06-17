 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 17 حزيران (يونيو) 2021

شركات سعودية تبدى رغبتها في الاستثمار بمجال النفط بالسودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 17 يونيو 2021 ـ أبدت شركتا أرامكو وسابك السعوديتان رغبتها الاستثمار بمجال النفط في السودان بينما يصل وفد سعودي مكون من جهات رسمية وقطاع خاص الخرطوم خلال الشهر الجاري.

JPEG - 44.4 كيلوبايت
وزير الطاقة والنفط جادين علي

وظل قطاع النفط السوداني لسنوات بعيدا عن الاستثمار لاسيما من دول الخليج والسعودية بسبب وجود السودان في قائمة الإرهاب الأميركية لكنه تحرر منها قبل أشهر ودعت الحكومة الانتقالية اثر ذلك الشركات العالمية للاستثمار في العديد من المجالات.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط اطلعت عليه "سودان تربيون" الخميس فإن وزير الطاقة والنفط بحث مع السفير السعودي في الخرطوم آفاق التعاون المشترك بين السودان والسعودية.

وطلب السفير السعودي علي بن حسن جعفر من الجانب السوداني دراسات ومشاريع في مجال الطاقة والنفط تمهيدا للتعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن الدبلوماسي السعودي "أعلن عن رغبة شركتي أرامكو وسابك الدخول في استثمارات بالبلاد". كما أفصح عن زيارة وفد سعودي مكون من جهات رسمية وقطاع خاص للسودان خلال الشهر الجاري.

ونقل البيان عن الوزير السوداني جادين علي عبيد قوله إن قطاع النفط يتمتع بفرص متعددة لديها دراسات جاهزة ومعدة بامتياز مبدياً ترحيبه بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.

كما ناقش اللقاء استئناف اجتماعات التنسيق المشترك بين الجانبين والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، واتفق الطرفان على الشروع عمليا في التعاون النفطي والاقتصادي بشكل عام ودراسة الفرص الممكنة للاستثمار.

ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك مع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين كماوافق الوزير على دعوة السعودية لتفعيل التعاون الاقتصادي والاستثماري بالبلاد.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اسقاط الحكومة: أسئلة تبحث عن إجابات! 2021-06-16 22:24:10 بقلم : الواثق كمير ‏kameir@yahoo.com دع الناس تتفق أولا على تعريف ما هو المقصود بإسقاط الحكومة الانتقالية، وهو مطلب تنادي بها قوى سياسية ومتجمعية عديدة ومختلفة الرؤية لهذا الإسقاط ومآلاته؟ إن الدعوة لإسقاط حكومة (...)

تعقيب على خطاب حمدوك للأمة السودانية 2021-06-16 07:04:57 صلاح شعيب نشكر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك على خروجه للتحدث للأمة السودانية شارحاً بالاستفاضة بعضا من التحديات التي تجابهها البلاد. ولو أن السيد حمدوك خصص على الأقل خطابا أسبوعياً منذ توليه يكاشف فيه شعبه احتراماً لوجد (...)

إلى آخر الشّيوعيين ... سعدي يوسف 2021-06-14 16:48:28 *"لماذا نبني بيتا ونسجن فيه"* *ياسر عرمان* *(1)* المنافي والسجون والأحزان والاشجان والحنين والنضال والمبادئ والثقافة والإبداع؛ كانت عالم سعدي يوسف وأدواته لتغيير العالم وتركه على نحو أفضل مما وجده،هي الطعام والزاد (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.