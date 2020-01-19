شركات نرويجية توقع اتفاقات مع الحكومة السودانية للاستثمار في النفط

الخرطوم 19 يناير 2020- وقعت شركات نرويجية اتفاقيتين منفصلتين مع الحكومة السودانية الأحد للدخول في مجال الاستثمار النفطي بالبلاد.

مراسم التوقيع لبين الحكومة وشركة نرويجية للاستثمار النفطي في مربع 17 بولاية غرب كردفان

وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم حيث تنص الاتفاقية الاولى على استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط لتوليد الكهرباء بطاقة 460 ميغاواط وانتاج 350 طن غاز الطبخ المنزلي وانتاج 3000 طن غاز مسال من مربعي 4 و6 بتكلفة بلغت 850 مليون دولار.

واكد وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد اهمية استغلال الموارد القومية التي كانت تهدر بحرق الغاز في الهواء طوال الفترة السابقة منذ بداية انتاج البترول.

وأوضح ان نسبة الشراكة في المشروع بلغت 51 % لشركة "سودابت"الوطنية مقابل 49% للشركة النرويجية وانه يعمل على استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط والغاز الكامن بحفر الابار على أن تكون البداية في فبراير القادم ويتم انجازه في غضون عشرين شهراً.

وأضاف " المشروع انجاز كبير يسهم في استقرار الطاقة وتنوعها لمختلف الاستخدامات".

واعتبر توقيع الاتفاقية لاستغلال الغاز خطوة كبيرة نحو استغلال الموارد لدعم الاقتصاد الوطني

كما وقعت وزارة الطاقة والتعدين مذكرة تفاهم مع شركة (NOROIL) النرويجية للعمل في مربع 17 بولاية غرب كردفان.

واكد وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم ان اولويات قطاع النفط تعني بزيادة الانتاج وتطوير الحقول وزيادة الاستكشافات ممتدحا دولة النرويج ودورها في تطوير قطاع النفط.

ولفت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لتطوير وزيادة الانتاج في مربع 17 مع الشركة النرويجية يفضي الى مزيد من الدراسات والعروض الفنية ومن ثم التوقيع النهائي للدخول في الشراكة الفعلية.

وأثنى الوزير على جهود وزير النفط الاسبق لوال دينق الذي عمل لأن تكون الشراكة فعليه في المستقبل القريب مع الشركات النرويجية.

من جانبه أوضح مدير عام الاستكشاف والانتاج النفطي عقيل عبد السلام ان التوقيع على مذكرة واعادة تطوير الحقول في مربع 17 بامتياز شركة شارف التابعة لوزارة الطاقة والتعدين يعد ضربة بداية لجذب الشركات الأوربية والشركات العالمية الأخرى.

وتوقع دوراً كبيراً للعائد من الاستثمار الذي يبدأ بمبلغ 100مليون دولار في الفترة الاولي في زيادة الانتاج والمحافظة على البيئة.

من جهته أكد ممثل الشركة النرويجية TOR KRAGH FOSSE عميق التعاون المشترك بين النرويج والسودان في مجال تطوير صناعة البترول.

وكشف عن رغبة الشركة النرويجية في تركيز جهودها للعمل في القارة الافريقية على رأسها السودان

ولفت إلى أن الشركة ستعمل مع وزارة الطاقة والتعدين وخبراءها لتطوير حقول النفط بالبلاد في المستقبل القريب، عبر ادخال التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال بطريقة تدعم استمرار زيادة انتاج النفط ونقل الخبرات النرويجية في المجال وتنفيذها وفقا لموجهات وزارة الطاقة والتعدين، بجانب التدريب والتعليم وفق مبادرة النرويج (النفط من اجل التنمية) وفقا للاتفاقيات الموقعة بين السودان والنرويج منذ العام 2005م.