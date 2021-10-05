شركة أسترالية لتحديث منظومة الرادارات بمطارات السودان

الخرطوم 5 أكتوبر 2021 ـ كشف مصدر مسؤول في سلطة الطيران المدني السودانية عن بدء محادثات مكثفة مع وفد من شركة (تالفس) الأسترالية لتحديث منظومة الرادارات في مطارات السودان وتجديد شبكة المعينات الملاحية بتكلفة تصل قرابة 20 مليون يورو.
- مطار الخرطوم الدولي ـ صورة ارشيفية
وتعاني المطارات السودانية من ضعف في البنى التحتية أسهم فيها شح التمويل إلى جانب العزلة الدولية للسودان خلال السنوات الماضية.
وقال المصدر لـ “سودان تربيون " الثلاثاء إن وفدا رفيعا من الشركة الأسترالية وصل البلاد منذ نحو ثلاثة أيام وانخرط في محادثات مع السلطة حول إنفاذ مشروع الرادارات الحديثة والتي تعرف بـ “السماوات العلا" وتجديد شبكة المعينات الملاحية.
وتأتي زيارة الوفد في إطار ما تم من تفاهمات خلال مؤتمر باريس الذي عقد في مايو الماضي لتشجيع الاستثمار في السودان.
وأضاف المسؤول أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات تناهز الـ 20 مليون يورو تمول ذاتيا من موارد الطيران المدني.
وتلزم منظمة الطيران العالمية الجهات المعنية بالطيران المدني في العديد من الدول بتحديث البني التحتية للمطارات لتحقيق أقصى معايير السلامة.
وأشار إلى أن فريق الشركة يواصل اجتماعاته وبحثه ميدانيا خلال الأيام المقبلة.
ووقعت سلطة الطيران المدني السودانية في العام 2015م اتفاقية مع شركة تالفس الأسترالية الا انها توقفت لعدم إيفاء السودان بالتزاماته المالية.
وجددت الإدارة الحالية للطيران المدني الاتفاق للبدء في تركيب الأجهزة التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق.
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