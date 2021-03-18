شركة أمريكية تلتزم بتوفير قطع الغيار العاجلة للكهرباء فى السودان



الخرطوم في 18 مارس 2021 - أكدت شركة GCMS الأمريكية التزامها بتوفير قطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان.

وتعد شركة GCMS الأمريكية من اوائل الشركات الامريكية التي بدأت التعامل مع السودان بعد فك حظر التحويلات البنكية وتوقف العمل لشهور.

ووعد وزير الطاقة والنفط جادين علي بسداد مطلوبات الشركة علي قطاع الكهرباء موجهاً بتجديد العقد وخطاب الضمان مع الشركة واستمرار التعاون.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والنفط، التقى الوزير الخميس وفد الشركة برئاسة مات اسموك المدير التنفيذي للشركة بحضور مدير عام الشركة القابضة للكهرباء والمدير الإقليمي للشركة

كما بحث اللقاء أهمية التعاون الامريكي مع السودان في قطاع الكهرباء .

وأكد وفد الشركة الالتزام باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة خلال في أقرب وقت ممكن.

كما اعرب الوزير شكره لوفد الشركة لتفهمه لظروف السودان الحالية ومواصلة التزامه بتوفير المطلوبات.

وعلى هامش اللقاء طرح وفد الشركة الأمريكية علي السودان أهمية الاستفادة من مشروع المنحة الامريكية لافريقيا (PROSPER AFRICA) والذي يعمل علي تمويل كل المشروعات المطروحة و الجاهزة للتنفيذ بمختلف أنواعها في مجال البنية التحتية علي ان تقوم بتنفيذه احدى الشركات الأمريكية

وأشار الى ان الاولوية للسودان من بين الدول الافريقية في هذه المرحلة لظروفه المعروفة للمجتمع الدولي

وأكد الوفد ان السودان لم يستفد بعد من هذه الفرصة الا بمقدار ستة مليون دولار فقط في الوقت الذي تعد فيه هذه المنحة مفتوحة السقف ويمكن ان تستمر في تمويل المشروع تلو المشروع لمدة تفوق العشر سنوات كما يمكن ان تدخل من بينها مشروعات الكهرباء بالسودان.

وأكد الوزير اهمية الاستفادة من المشروع في مجالات الكهرباء والمجالات الاخرى موجهاً الشركة السودانية القابضة للكهرباء بالتنسيق مع الشركة الامريكية واعداً بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومجلس الوزراء للاستفادة القصوى من مشروع المنحة الامريكية لأفريقيا في مجالات الطاقة والنفط في ظل احتياجات السودان الحالية للكهرباء.

بدوره اكد مدير محطة بحري الغازية عبدالله بلة جاهزية مشروعات الكهرباء والتي يمكن طرحها للاستفادة من مشروع المنحة الأمريكية لإفريقيا لتمويلها.