شركة إماراتية تشيد أول مركز لتخزين البيانات بالسودان



الخرطوم في 18 مارس 2021 - تعتزم شركة مركز بيانات الخليج GDH الإماراتية الاستثمار فى مجال البيانات في السودان بقيمة 200 مليون دولار

وجاء إعلان الشركة اثر اجتماع عقده وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم مع وفد من الشركة في الخرطوم الخميس رحب فيه بدخول الشركة الاستثمار السودان في مجال تقنية المعلومات.

وأكد الوزير أن تأهيل البنية التحتية في كل المجالات من أولويات الحكومة الأساسية بالإضافة إلى الاهتمام بالوضع الاقتصادي والمعيشي.

وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بحث الوزير مع الشركة إنشاء أول قاعدة لحفظ البيانات في السودان بقدرات تقنية وعالمية عالية.

وقال الوزير أن المشروع يعتبر من المشروعات المهمة التي تدعم توجه الدولة نحو رقمنة المعلومات. وأشار إلى أن المشروع سيري النور قريبا عقب التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره استعرض المدير التنفيذي للشركة طارق الأشرم عملية إنشاء المشروع رسميا تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسودان .

وأعلن اعتزام الشركة الاستثمار في المجال بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار، وأشار إلى إن هذه الخطوة ستجذب عديدا من الشركات العالمية نحو السوق السودانية.

وأوضح الأشرم أن التوجه السائد للخبراء المتخصصين في مجال تقنية المعلومات اليوم هو في استئجار مساحة جاهزة من مركز البيانات من الخبراء، بدلا من إنشاء مركز بيانات داخلي خاص.

وأشار إلي أهمية إنشاء هذا المركز المتطور في السودان والذي تبلغ مساحته 8000 متر مربع خاصة في ظل الطلب المطرد للبيانات والطلب المتزايد لتقنيات الخدمات السحابية وحفظ البيانات واسترجاعها عند الكوارث التي قد تؤدي إلى فقدان البيانات من قبل مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية المتزايدة.

ويبدأ المركز بحد تحميل أدنى لخدمات تقنية المعلومات ب 6 ميجاواط ستصل في المستقبل إلى 24 ميجاواط.

كما قدم الأشرم شرحا وافيا عن نشاط الشركة مشيرا إلى ان المشروع يستهدف تطوير قاعدة البيانات لتشمل جميع أرجاء السودان.

وأوضح مدير الشركة في اللقاء أن للشركة تجارب في عدد من الدول الأفريقية والشركات الأجنبية ونوه بأن الدراسات حول المشروع جاهزة وسيتم التنسيق مع وزارة الاتصالات