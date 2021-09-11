شركة تحويلات مالية: إجراءات للجنة التفكيك أضرت بـ25 ألف من عملائنا

أنصار للجنة إزالة التفكيك أمام مقرها بمبنى المجلس التشريعي لولاية الخرطوم

الخرطوم 11 سبتمبر 2021 ـ قالت شركة تحويلات مالية بالسودان إن إجراءات اتخذتها ضدها لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 قد ألحقت أضرارا فادحة بحوالي 25 ألف سوداني يعتمدون على تطبيقها في الهاتف المحمول.

وأفادت شركة "الترس" للتحاويل المالية أن لجنة ازالة التفكيك وجهت بنك السودان المركزي بتجميد حسابات البنوك لمراسلها في السودان "شركة بوبا" للتحاويل المالية وبعض حسابات موظفيها منذ أغسطس الماضي.

وأكدت الشركة في بيان تلقته سودان تربيون أن لجنة التفكيك أمرت لاحقا بنك السودان برفع التجميد عن حسابات الشركة وتعيين لجنة اشرافية من البنك المركزي لإدارة وتسيير أعمال شركة بوبا للتحاويل المالية.

لكن اللجنة المعينة من قبل بنك السودان للإشراف على العمل أمرت بإيقاف التحاويل الواردة من أوروبا خلافاً لتوجيهات لجنة ازالة التفكيك وخطاب بنك السودان بتكليفها بتسيير أعمال الشركة وخدماتها.

وبحسب البيان فإن إدارة الشركة أخطرت لجنة التفكيك بتوقف الخدمة والضرر الناتج على الشركة وعلى انسياب تحاويل السودانيين من أوروبا ووعدت اللجنة برفع مذكرة لنائب محافظ بنك السودان لمعالجة الأمر.

أوضح أن ايقاف الخدمة المفاجئ تسبب في ضرر أكثر من 25 ألف سوداني يعتمدون بصورة شهرية على تطبيق "موبايل الترس" لإرسال تحاويلهم.

وأشار إلى أن قرار إيقاف الخدمة المفاجئ مع المؤسسات المالية الدولية يعزز الانطباع السائد بأن السودان دولة عالية المخاطر.

وأبدت شركة الترس تعويلها على مهنية السلطات الرقابية وثقتها في قدرتها على تقييم المخاطر والسلبيات الناتجة عن توقف خدمة التحاويل عبر القنوات المرخص لها وتوقعت عودة الخدمة خلال أيام.

وينتظر أن تظهر لجنة إزالة التفكيك في مؤتمر صحفي مساء اليوم للاعلان عن عدد من القرارات.

وأفاد البيان أن شركة بوبا للتحاويل المالية أوضحت الأسباب التي اضطرتها الى استخدام تطبيق بنكك من حسابات موظفيها البنكية الشخصية أثناء تفشي جائحة كورونا العام المنصرم.

وبررت شركة بوبا مخالفة ضوابط بنك السودان في تسليم التحاويل الواردة بالجنيه السوداني بأن رغبة معظم العملاء تفضيل التسليم بالجنيه رغم تحفيز شركة الترس للعملاء للاستلام بالدولار وتوفر خيار التسليم بالدولار للعملاء.

وقال البيان إن إدارة الشركة سعت للحصول على تبرير لأسباب إيقاف التحاويل من اللجنة المكلفة وإدارتها في بنك السودان ومقابلة نائب محافظ بنك السودان لاحاطته بتداعيات إيقاف الخدمة والضرر الواقع على المواطنين بسبب توقف الخدمة لكنها فشلت في ذلك لازدحام جدوله.