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شركة تركية تعتزم تطوير محطات كهرباء مدينة الفاشر

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الخرطوم 21 يناير 2020 - أعلنت شركة المحطات التركية للتوليد الحراري، الثلاثاء، تطوير كفاءة محطات الكهرباء بمدنية الفاشر غربي البلاد.

وبحث والي ولاية شمال دارفور، اللواء ركن، مالك الطيب خوجلي، مع مدير شركات المحطات التركية للتوليد الحراري، المهندس مراد أحمد، توسعة محطة التوليد الرئيسية وربطها بالأحياء الطرفية.

وأوضح المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية، المهندس الماحي الشيخ، في تصريحات صحفية، أن "اللقاء بحث كيفية عمل الصيانة، وإعادة تأهيل المولدات العاملة بالمحطة وتوسعة شبكة التوزيع كاستعداد مبكر لفصل الصيف".

وأكد "التزام حكومته التام بتوفير المتطلبات الأساسية التي تمكن الشركة التركية من إجراء الصيانة اللازمة للمولدات الكهربائية العاملة بالمحطة لتحقيق الاستقرار الكامل للتيار الكهربائي بمدينة الفاشر".

ونوَّه إلى أن "اللقاء قد خلص إلى معالجة المشكلات الخاصة بتمويل وترحيل قطع الغيار الخاصة بكهرباء الفاشر".

من جانبه أكد مدير شركات المحطات التركية للكهرباء، استعداد شركته لإجراء الصيانات للمولدات بمحطة كهرباء الفاشر، ومعالجة كافة الإشكاليات الفنية والسعي لتطوير وتوسعة المحطة.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017.



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