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شركة تعدين تبدأ قريبا توفير 25 كيلو من الذهب شهريًا للحكومة السودانية

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الخرطوم 29 يناير 2020 – كشفت مصادر موثوقة عن بدء شركة (أرياب) للتعدين في العمل اعتبارا من 21 فبراير المقبل لتوفير 25 كيلو جرام من الذهب شهريًا، من أصل احتياطات مربع امتيازها البالغة 260 طن.

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سبائك ذهب من انتاج مصفاة الذهب بالخرطوم (سونا)

و(أرياب) هي شراكة بين وزارة المالية ومجمع جياد الصناعي، تعمل على مربع امتياز بمنطقة هساي شرقي السودان بمساحة تصل إلى 45 ألف كيلو متر مربع.

وقال المصادر لـ "سودان تربيون"، الأربعاء، إن وفد من قادة الحرية والتغيير يعتزم زيارة مربع امتياز الشركة في 4 فبراير، على أثره تقوم الشركة ببدء العمل ليخرج أول إنتاجها في 21 فبراير.

وتوقعت أن تقوم الشركة بتوفير 25 كيلو جرام من الذهب للحكومة السودانية شهريًا، ترتفع الكمية بتوسيع العمل.

وقالت المصادر إن وفد قادة الحرية والتغيير المتوجه الى هناك يغلب عليه الطابع القانوني والنقابي، لتنوير عمال الشركة عن العمل النقابي وكيفية تأسيس نقابة تخدم مصالحهم.

وأفادت أن الشركة أنتجت خلال الفترة الماضية نحو 84 طن من الذهب، فيما كان آخر مسح قامت به أكد على احتياطات مربع امتيازها من الذهب يصل إلى 260 طن، و5 مليون طن من النحاس، إضافة إلى معادن أخرى تصل قيمتها إلى 17 مليار دولار.

والاثنين، أكد زير الطاقة والتعدين عادل على إبراهيم، جاهزية شركة أرياب للتعدين للعمل على زيادة إنتاج الذهب خلال الفترة المقبلة عبر تكثيف العمل في المشاريع المختلفة التي تعمل عليها الشركة.



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