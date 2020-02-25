شركة تعدين حكومية ترصد مبالغ لتنمية مجتمعات الشمالية والبحر الأحمر

الخرطوم 25 فبراير 2020 - قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية (حكومية)، إنها رصدت أكثر من 385 مليون جنيه لتنمية مجتمعات الشمالية والبحر الأحمر، كأول مرة تذهب الأموال لمشروعات وليس لأفراد.

وزير الطاقه والتعدين عادل على ابراهيم

وشركة الموارد المعدنية المسئولة عن التعدين الحكومي، كانت تعطي أموال المسؤولية المجتمعية إلى قادة المجتمعات دون تنفيذ مشاريع تنموية في المناطق التي تعمل بها شركات التعدين.

وقالت الشركة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، أنها رصدت أكثر من 320 و65 مليون جنيه، لمجتمعات البحر الأحمر والشمالية على التوالي، في إطار مسئوليتها المجتمعية.

وأفادت الشركة انها ستلتقي المجتمعات وممثلي الحكومة المحلية لاستلام مقترحات المشاريع التنموية وفق أولويات كل منطقة، وذلك لتحقيق أهداف الثورة بمحاربة الفساد وزيادة الإنتاج والمساهمة في التنمية المستدامة.

وأكدت أن ممثلين المجتمعات التي رصدت لها المبالغ، سيتابعون تنفيذ المشاريع التنموية المرتقبة، إضافة للإشراف على تشغيل أبناء مناطق الإنتاج في شركات قطاع التعدين.

وقالت الشركة أنها سوف تستعجل المقاولين لتنفيذ المشروعات التنموية المتفق حولها.

وأعلنت في وقت سابق، أنها لن تسلم أموال المسئولية المجتمعية إلى قادة المجتمعات التي تعمل شركات التعدين في مناطقها، مخالفة بذلك السياسية التي كانت منتهجة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989 -2019).