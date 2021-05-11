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شركة سودانية تطرح مشروع لإنتاج الذهب للشراكة بعائد متوقع 740 مليون يورو

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الخرطوم 11 مايو 2021- دفعت شركة “ارياب” للتعدين بعدد من المشروعات قالت انها تقبل فيها الشراكة مع شركات كبرى بغرض للاستفادة من فرص التمويل العالمية وتحسين الاقتصاد القومي وجلب التكنولوجيا المتقدمة في انتاج النحاس والمعادن الاخرى لتغيير خارطة الانتاج المعدني بالسودان.

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المدير العام لشركة أرياب الصادق ابراهيم

وتخطط الحكومة الانتقالية لطرح مجموعة من المشروعات في مجالات البنى التحتية والطاقة والزراعة التعدين خلال مؤتمر باريس للاستثمار المزمع انعقاده الأسبوع المقبل.

وكشف المدير العام للشركة الصادق ابراهيم ان من اهم تلك المشروعات المعروضة للشراكة هو إنشاء مصنع CIL للشراكة بسعة مليوني طن سنويا وبتكلفة 50 مليون يورو، ويتوقع أن ينتج 15 طن ذهب و90 طن فضة.

وأشار بحسب تصريح عن وزارة المعادن الى وجود دراسة لتصميم خط مياه من النيل بطول 170 كيلو متر بتكلفة 50 مليون يورو، مؤكدا ان مدة المشروع تصل الى 7 اعوام حيث يبدأ فيه الانتاج بعد 36 شهر من انطلاق العمل بصافي عوائد متوقعة تصل الى 740 مليون يورو.

ونوه الصادق الى ان بقية المشروعات تشمل مشروع استخراج الذهب من منطقة شولاي، مشروع استخلاص الذهب من مربع 18، مشروع استكشاف واستخراج الذهب من قطاعات مربعي 11 و18 ومشروع شراء حجر المعدنين التقليديين العاملين بمواقع الشركة

ولفت إلى تلقيهم عروض للدخول في شراكة من عدد من الشركات الكبرى أحدها شركة أسترالية كبيرة تقدمت بعرض جيد يحتاج الى دراسة ومن ثم البت فيه.

وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على دخول كبرى الشركات العالمية فى مجال التعدين بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية لإنقاذ الاقتصاد بعد عقود من حرمانه من الاستفادة من التمويل الدولي والتطور التكنولوجي



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